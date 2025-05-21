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Техкульт

Cavorite X7 — первый в мире гибридный самолет с раздвижными крыльями

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Cavorite X7

Канадская компания Horizon Aircraft продемонстрировала гибридный летательный аппарат Cavorite X7. Машина сочетает преимущества вертолета и самолета, открывая новые возможности для городской авиации. Cavorite X7 оснащен передовой системой из 10 роторов в основных крыльях и 4 в передних перьях.

При вертикальном взлете крылья раскрываются, активируя электрические роторы. В горизонтальном полете крылья закрываются, а газотурбинный двигатель приводит в движение задний толкающий винт, одновременно подзаряжая батареи электролета. Новинка предлагает дальность полета до 800 километров при скорости 460 км/ч и грузоподъемности 680 килограммов. Разработчики заявляют о возможности посадки на площадки размером 15×11,6 метра. «Мы создали обычный самолет, который просто умеет взлетать и садиться вертикально», — поясняет CEO компании Брэндон Робинсон, ранее служивший пилотом F-18. Cavorite X7 заметно выделяется на фоне других eVTOL, обеспечивая большую дальность, чем конкуренты, и возможность полетов в любых погодных условиях. Кроме того, в нем заложена высокая степень резервирования систем, что делает его более безопасным. А низкий уровень шума допускает его эксплуатацию даже в городских условиях. Компания уже работает над сертификацией аппарата, подчеркивая, что это обычный самолет с дополнительными VTOL-возможностями. В будущем, с развитием аккумуляторных технологий, X7 может стать полностью электрическим.

Александр Козырев

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Продукция
F-18
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