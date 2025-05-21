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Военное обозрение

Агентство противоракетной обороны США получило первый радар AN/TPY-2 с антенной решёткой из нитрида галлия

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Источник изображения: topwar.ru

Оборонная компания Raytheon является одним из ведущих подразделений американской корпорации RTX. Агентство противоракетной обороны (MDA) США получило от нее первый радар AN/TPY-2 с антенной решеткой из нитрида галлия (химическая формула GaN).

Об этом сообщает польский портал Defence Industry Europe.

Эта передовая радиолокационная система предназначена для защиты территории США и их союзников посредством обнаружения, отслеживания и распознавания баллистических ракет на различных этапах полета.

Это самая совершенная версия AN/TPY-2, созданная компанией Raytheon для вооруженных сил США. По мере роста востребованности в стране противоракетной обороны радар AN/TPY-2 готов выполнять свою миссию

- заявил президент подразделения компании Raytheon.

Нитрид галлия – это стеклообразный материал, превосходящий другие полупроводники по энергоэффективности, массе и выходной мощности. Его применение позволяет добиться повышенной чувствительности и увеличивает дальность действия, расширяя таким образом возможности радара. Кроме того, наличие GaN в составе антенной решетки AN/TPY-2 позволяет противоракетной системе США противодействовать гиперзвуковым ракетам потенциального противника.

Кроме этой технологии, радар оснащен новейшим высокопроизводительным программным обеспечением CX6, которое повышает точность распознавания целей и обеспечивает надежную защиту от электронных атак.

Примечательно, что таким радаром, который только появился у американской ПРО, уже с осени прошлого года пользуются в Саудовской Аравии местные военные.

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Страны
Саудовская Аравия
США
Продукция
AN/TPY-2
Компании
Raytheon
Проекты
ГЗЛА
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