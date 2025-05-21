Войти
Военное обозрение

«Готовы вложиться»: Киев предложил компании Raytheon инвестиции и совместное производство систем ПВО Patriot

217
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Украина намерена инвестировать в американского производителя систем ПВО Patriot — компанию Raytheon. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Киев предлагает инвестиции и совместное производство зенитных комплексов. Такое предложение прозвучало в ходе переговоров Умерова с вице-президентом Raytheon по вопросам систем наземной и противовоздушной обороны Джо Деантоном. Как пишет украинская пресса, основной вопрос обсуждения — усиление украинской ПВО американскими системами Patriot, закупка комплексов и ракет к ним. Умеров давил на то, что без дополнительных комплексов российские ракеты уничтожат всю страну. Он даже предложил вложиться в компанию и запустить совместное производство систем Patriot.

Это вопрос национального приоритета. Мы готовы инвестировать в эту сферу.

— заявил украинский министр.

Об итогах переговоров Киев ничего не сообщает, видимо, не удалось получить того, чего хотели, всё ограничилось очередными обещаниями. Напомним, что ранее Зеленский заявил о готовности закупить в США десять комплексов ПВО Patriot, но получил отказ от Трампа. Также «нелегитимный» поднимал вопрос возможного запуска лицензионного производства на Украине американских зенитных систем. Умеров как раз и «пробивал» этот вопрос.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Raytheon
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.05 04:38
  • 6
На Западе оценили боевой потенциал доработанного Су-57
  • 20.05 23:30
  • 0
Литературный ответ на "Польша: первый тур мы уже отыграли…"
  • 20.05 22:50
  • 1
Ответ на "Конфликт на Украине: почему Киев возвращает к жизни С-200 — советскую систему ПВО (Le Parisien, Франция)"
  • 20.05 20:15
  • 8619
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.05 19:48
  • 8960
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.05 15:22
  • 0
Польша: первый тур мы уже отыграли…
  • 20.05 10:48
  • 1
«Калашников» приготовился к серийному выпуску гранаты РДГ-У
  • 20.05 10:15
  • 2
«Превзойти достижения России»: Норвегия представила дальнобойный артснаряд с воздушно-реактивным двигателем
  • 20.05 01:35
  • 1
НАТО позвали на защиту от Украины
  • 20.05 01:32
  • 82
Как «Иноходец» вернул себе место в спецоперации
  • 19.05 19:29
  • 0
За счет чего можно добиться технического военного превосходства
  • 19.05 17:38
  • 1
«В ВСУ примут с радостью»: Американское издание предложило отправить на Украину лёгкие танки M10 Booker, от которых отказалась армия США
  • 19.05 17:28
  • 1
США 21 мая проведут очередной испытательный пуск МБР Minuteman III
  • 19.05 17:27
  • 1
Конфликт на Украине: почему Киев возвращает к жизни С-200 — советскую систему ПВО (Le Parisien, Франция)
  • 19.05 17:11
  • 1
«Нанесут удары с дальних подступов»: Германия вооружит флот и наземные войска новыми ракетами