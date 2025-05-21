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Украина намерена инвестировать в американского производителя систем ПВО Patriot — компанию Raytheon. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Киев предлагает инвестиции и совместное производство зенитных комплексов. Такое предложение прозвучало в ходе переговоров Умерова с вице-президентом Raytheon по вопросам систем наземной и противовоздушной обороны Джо Деантоном. Как пишет украинская пресса, основной вопрос обсуждения — усиление украинской ПВО американскими системами Patriot, закупка комплексов и ракет к ним. Умеров давил на то, что без дополнительных комплексов российские ракеты уничтожат всю страну. Он даже предложил вложиться в компанию и запустить совместное производство систем Patriot.

Это вопрос национального приоритета. Мы готовы инвестировать в эту сферу.

— заявил украинский министр.

Об итогах переговоров Киев ничего не сообщает, видимо, не удалось получить того, чего хотели, всё ограничилось очередными обещаниями. Напомним, что ранее Зеленский заявил о готовности закупить в США десять комплексов ПВО Patriot, но получил отказ от Трампа. Также «нелегитимный» поднимал вопрос возможного запуска лицензионного производства на Украине американских зенитных систем. Умеров как раз и «пробивал» этот вопрос.