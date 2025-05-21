Indra Systemas S.A. приступила к производству первой РЛС КВП iKeeper для ВВС Уругвая

ЦАМТО, 20 мая. Испанская компания Indra Systemas S.A. приступила к производству первой радиолокационной станции контроля воздушного пространства (РЛС КВП) iKeeper для ВВС Уругвая.

Как сообщил Infodefensa.com в ходе недавней выставки FEINDEF-25 (12-14 мая, Мадрид, Испания) представитель Indra Group в Латинской Америке Доминго Кастро Фернандес, первый радар линейки iKeeper для Уругвая уже находится в производстве, проект продвигается полным ходом. По его словам, РЛС iKeeper значительно расширят возможности Уругвая по наблюдению за воздушным пространством. Кроме того, в рамках контракта по другого проекту будут модернизированы 3D-радары дальнего действия Lanza, которые в течение последних лет выполняли функции КВП.

Приобретенная Уругваем iKeeper представляет собой многофункциональный 3D-радар воздушного наблюдения, имеющий модульную конструкцию и способный использоваться как в качестве РЛС воздушного наблюдения, так и для борьбы с беспилотниками. Это достигается путем внесения оператором изменений в конфигурацию программного обеспечения, что позволяет ему выбирать ту или иную систему поиска. Перестройка занимает около минуты.

Блоки станции будут размещены в 20-футовых контейнерах, что обеспечит максимальную мобильность. Радар установлен на выдвижной мачте таким образом, что в сложенном положении он помещается внутри контейнера для транспортировки.

Программа также включает модернизацию центра управления и контроля ВВС Уругвая с целью интеграции новых РЛС и недавно приобретенных учебных / легких боевых самолетов A-29 "Супер Тукано" компании Embraer.

Indra также создаст центр технического обслуживания в штаб-квартире ВВС в Карраско. Центр позволит осуществлять техническое обслуживание и поддержку на протяжении всего жизненного цикла всех РЛС, размещенных в Уругвае, а также предоставлять услуги другим пользователям РЛС производства Indra в регионе.