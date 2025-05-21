Удалось ли приблизить ОКОНЧАНИЕ: на что надо обратить внимание в разговоре Путина и Трампа - Мнения ТАСС

Центральной темой телефонного разговора, который 19 мая провели Владимир Путин и Дональд Трамп, стало урегулирование конфликта вокруг Украины. По итогам беседы, продолжавшейся больше двух часов, оба лидера выразили удовлетворение ее содержанием и результатами. "Тон и дух беседы были отличными", — отметил американский президент. "Мы в целом на правильном пути", — констатировал со своей стороны глава российского государства.

Важно отметить, что о содержании разговора Путин сам рассказал на камеру, тогда как после двух предыдущих его бесед с Трампом дело ограничивалось сообщениями кремлевской пресс-службы.

От первого лица

Российский лидер высоко оценил беседу и назвал ее "очень содержательной, весьма откровенной и весьма полезной". Он выразил готовность работать с Украиной над меморандумом "по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций": "Таких, как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей". Путин также заявил о готовности России к поиску компромиссов, отметив при этом, что "в целом позиция России ясна": "Главное для нас — устранить первопричины этого кризиса".

Чуть позже дополнительные пояснения сделал помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, разговор начался с того, что Путин поздравил Трампа с рождением 11-го внука и пожелал новорожденному и его маме здоровья. Сразу после этого "президенты с ходу приступили к углубленному обсуждению вопросов урегулирования конфликта на Украине, в том числе с учетом прошедших на днях прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле". Украинская тематика обсуждалась "очень подробно", "очень много было нюансов, в том числе достаточно интересных", но этим дело не ограничилось. Путин и Трамп обсудили отношения двух стран, в том числе возможность организации их личной встречи и вопрос о продолжении обмена заключенными, а также переговоры между Вашингтоном и Тегераном по поводу иранской ядерной программы.

Под конец президенты договорились созваниваться по мере необходимости, причем Трамп, по словам Ушакова, сказал: "Владимир, ты можешь в любой момент поднять трубку, и я с удовольствием отвечу, с удовольствием с тобой переговорю". О дружеском характере разговора говорит и то обстоятельство, что "ни один из них не хотел заканчивать разговор, не хотел, если так можно выразиться, класть трубку".

О главном — ЗАГЛАВНЫМИ

Трамп о результатах "очень хорошего" и даже "великолепного" разговора с Путиным рассказал в социальной сети Truth Social, по своему обыкновению выделяя наиболее важные моменты капслоком. "Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что еще важнее, о ЗАВЕРШЕНИИ войны", — написал американский президент. И сделал важное уточнение: "Условия для этого будут обсуждаться между двумя сторонами, как и должно быть, потому что они знают детали переговоров, о которых никто другой не подозревает".

Трамп не был бы Трампом, если бы не акцентировал внимание на том, что после окончания конфликта Россия хочет "вести широкомасштабную ТОРГОВЛЮ" с США. Поддержав это стремление, американский лидер добавил: российский "потенциал НЕОГРАНИЧЕН". Эти слова президента-республиканца прозвучали явным контрапунктом на фоне высказываний его предшественников — демократов Барака Обамы и Джо Байдена, а также ряда европейских лидеров, которые предпочитали (а некоторые и до сих пор предпочитают) высокомерно рассуждать о "стране-бензоколонке" и "разорванной в клочья" российской экономике.

Кстати, о европейцах: по словам Трампа, сразу после разговора с Путиным он созвонился с рядом европейских лидеров, в числе которых — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Финляндии Александер Стубб. В числе собеседников упомянут также Владимир Зеленский, зато обращает на себя внимание отсутствие британского премьера Кира Стармера, который является одним из соавторов выдвинутого России ультимативного требования незамедлительно согласиться на 30-дневное прекращение огня.

Американский лидер сообщил также, что "Ватикан в лице папы заявил, что был бы очень заинтересован принять переговоры" между Россией и Украиной.

С постной миной

Судя по первой реакции европейцев, они рассчитывали на иной исход разговора и проявленный Трампом энтузиазм встретили с изрядной долей скепсиса. В частности, глава Еврокомиссии ограничилась тем, что поблагодарила Трампа "за неустанные усилия ради мира на Украине", призвала США "оставаться вовлеченными" в мирный процесс и пообещала продолжение европейской помощи Киеву. Премьер Италии акцентировала внимание на предложении Папы Римского провести переговоры в Ватикане. А по словам официального представителя правительства Германии Штефана Корнелиуса, европейские участники разговора "договорились тесно координировать переговорный процесс" и "заявили, что усилят давление на российскую сторону посредством санкций".

Похоже, европейцы надеялись в первую очередь на то, что им удастся склонить американского президента к усилению санкционного давления на РФ. И, как сообщила со ссылкой на источник британская газета Financial Times, участвовавшие в разговоре с Трампом европейские лидеры были поражены его нежеланием вводить новые санкции против Москвы.

Как бы да, но нет

Что касается Зеленского, то он, по его собственным словам, разговаривал с Трампом дважды — до разговора президентов России и США и после. Как сообщило со ссылкой на анонимного украинского чиновника агентство France Presse, в ходе первого разговора, длившегося примерно четверть часа, Зеленский уговаривал Трампа увеличить санкционный нажим на Россию. Но, видимо, не слишком преуспел.

После второго разговора, проходившего с участием европейцев, Зеленский устроил брифинг, на котором пустился в маловразумительные разъяснения по поводу организации переговорного процесса: "В двустороннем формате может быть соответствующий меморандум, который может потом привести к карте, которая ведет до окончания войны, до договора, который должен быть поддержан обеими странами и в котором будет прекращение огня". Детали меморандума, уточнил Зеленский, ему пока неизвестны: "Если российская сторона предложит некий меморандум, с нашей стороны, после соответствующих сигналов, мы, получив меморандум или предложения русских, сможем сформулировать свое видение".

Впрочем, из дальнейших заявлений главы киевского режима следовало, что ни к каким компромиссам и уступкам он категорически не готов. В частности, коснувшись территориального вопроса, он сказал: "Выводить наши войска с наших территорий никто не будет. <…> Если Россия ставит условия вывести наши войска <...>, значит, они не хотят прекращения огня". В таком же категоричном тоне Зеленский отказался обсуждать вопрос о возможном нейтральном статусе Украины и ее отказе от вступления в НАТО: "Что касается статуса, у Украины есть статус, он в конституции страны — там все написано".

Да и саму идею переговоров он фактически перевернул с ног на голову. Если Трамп ясно указал, что переговоры должны идти непосредственно между Россией и Украиной, то Зеленский принялся рассуждать о встрече лидеров Украины, России, США, стран Евросоюза и Великобритании. И к Ватикану, который Трамп назвал возможным местом переговоров потому, что там теперь правит папа-американец, Зеленский добавил Турцию и Швейцарию, хотя последняя с точки зрения Москвы утратила нейтральный статус и больше не может служить местом проведения подобных встреч.

Остались при своих

Телефонный разговор Путина и Трампа, несомненно, способствовал их сближению и углублению взаимопонимания между ними, однако не стал прорывом с точки зрения урегулирования конфликта вокруг Украины. Фактически все вовлеченные в него стороны подтвердили свои прежние позиции. Россия продемонстрировала, что она готова к мирному урегулированию и поиску компромиссов, но не намерена отказываться от главной задачи — устранения первопричин конфликта. Вдобавок в Москве убеждены, что процесс нахождения взаимоприемлемых решений требует долгой и кропотливой работы и любые встречи в верхах должны проводиться лишь по итогам этой работы. Именно поэтому никакие сроки и дедлайны Москва не называет.

Трамп этот подход в целом разделяет и даже соглашается с тем, что переговоры должны проходить напрямую между Россией и Украиной. И хотя ему, безусловно, хочется, чтобы процесс все-таки шел побыстрее, он на данном этапе готов удовольствоваться тем, что усадил обе стороны за стол переговоров. И он против чрезмерного давления на Россию, поскольку верит в искренность намерений своего российского коллеги. Тем не менее, судя по его последним заявлениям в Белом доме, он не исключает, что в какой-то момент может понадобиться и ужесточение санкций. Вообще у Трампа есть некая красная линия, но пока он "не хочет говорить об этом, так как считает, что это еще больше усложнит переговоры".

Лидеры Евросоюза и примкнувшая к ним Британия тоже остаются на прежних позициях, поэтому будут по-прежнему изобретать поводы для усиления антироссийских санкций и вести дело к эскалации конфликта. Для многих из них выживание киевского режима тождественно их собственному политическому выживанию, поэтому-то они и не хотят отказываться от продолжения поддержки Украины и не оставят попыток склонить Трампа на свою сторону.

Зеленский тоже будет изо всех сил противиться мирному урегулированию, поскольку опасается (и не без оснований), что мирное соглашение окажется в лучшем случае бесславным концом его недолгой политической карьеры. Собственно, он уже и сейчас занимается тем, что вставляет палки в колеса — отсюда и попытки интернационализировать переговоры, посадив у себя за спиной "команду поддержки" из числа европейцев. С другой стороны, Зеленский побаивается Трампа и вынужден прислушиваться к его указаниям. Или, по крайней мере, делать вид, что прислушивается. По признанию Трампа, ему с Зеленским "нелегко иметь дело", и лишь "через три-четыре недели" американский президент сможет сказать, достаточно ли усилий Украина прилагает для достижения договоренностей с Россией. Если позитивных сдвигов не произойдет, то, пригрозил Трамп, "я просто отойду, и им придется продолжать". Им — это значит Европе: мол, конфликт у нее под боком, пусть она сама и разбирается.

Все вместе это означает, что говорить о скором окончании горячей фазы конфликта пока преждевременно. Тем не менее содержание и особенно тональность разговора президентов России и США дает немалую долю надежды на то, что это окончание удастся приблизить. Как написал бы Трамп: ОКОНЧАНИЕ.