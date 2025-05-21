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Военное обозрение

«Мы прекрасно знаем возможности Китая»: Глава Пентагона Хегсет заявил о подготовке США к возможному конфликту с КНР

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Источник изображения: topwar.ru

США работают над созданием военной силы, способной противостоять Китаю в случае вооруженного конфликта между странами. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

Соединенные Штаты считают Китай основной угрозой своей национальной безопасности, поэтому внимание Вашингтона сейчас сосредотачивается в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Отсюда и заявления как самого Трампа, так и его администрации о возможном выходе из переговоров по Украине. Американцам не нужны проблемы в Европе, Белый дом намерен полностью сосредоточиться на противостоянии с Пекином. Поэтому в скором времени Европа останется одна против России.

Установку готовится к возможной войне с Китаем подтвердил и Хегсет, заявивший в интервью Fox News, что США реально оценивают военные возможности Китая, поэтому прикладывают все возможные силы, чтобы создать им противовес. При этом на сегодняшний день отношения США и Китая не выходят за рамки торговых войн, а сам Трамп заявляет, что у него «прекрасные отношения» с Си Цзиньпином.

Мы понимаем мотивы и возможности коммунистического Китая и обеспечиваем создание военной силы сейчас и на будущее, способной сдержать конфликт.

- добавил глава Пентагона.

Ранее уже сообщалось, что США намерены перенести все свое внимание на Китай, оставив Россию Европе. Несмотря на все имеющиеся возможности в области вооружений, США не потянут сразу два конфликта.

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Страны
Китай
Россия
США
Украина
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