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Военное обозрение

«От роли мирового жандарма США пора перейти к роли мирового оружейного магазина» - глава американской компании ВПК

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Источник изображения: topwar.ru

Американский 32-летний миллиардер Палмер Лаки, основатель компании по производству продукции военного назначения Anduril Industries, изложил свое видение развития отрасли ВПК. По мнению Лаки, наиболее перспективным будет использование бизнес-модели, отличающейся от подхода пятерки «главных» оборонных подрядчиков в США, а также разработка автономных вооружений на базе искусственного интеллекта.

Как сообщает издание CBS News, Лаки считает, что США следует перейти от роли «мирового жандарма» к роли «мирового оружейного магазина». Миллиардер также рассказал, что с 2016 года является сторонником нынешнего президента США Дональда Трампа, из-за чего неоднократно подвергался преследованиям и был в свое время уволен из крупной компании, занимающейся разработкой программного обеспечения.

Несмотря на репрессии со стороны руководства технологических компаний, Лаки покинул Кремниевую долину весьма обеспеченным человеком с сотнями миллионов долларов на банковских счетах и тут же поспешил основать собственную компанию. Сначала он рассматривал возможность заниматься борьбой с ожирением или исправлением многочисленных недостатков американской пенитенциарной системы, однако впоследствии решил вложить свои деньги в создание компании, занимающейся военными разработками.

В начале 2025 года Минобороны США подписало с Anduril Industries контракт на производство твердотопливных ракетных двигателей и разработку беспилотных аппаратов для разведки и боевых действий в воздухе, на суше и на море. Ранее эта компания разработала и наладила производство дозвуковых крылатых ракет Barracuda, способных поражать как статические, так и движущиеся цели, и разведывательные дроны с элементами ИИ Bolt/Bolt-M.

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Страны
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