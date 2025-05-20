Дрон, ударивший в кабину F-16, был лишь одним из многих «загадочных объектов» над военными полигонами США

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Неизвестный дрон, ударивший в кабину истребителя F-16 Viper в 2023 году, был лишь одним из многих «загадочных объектов», наблюдаемых над военными полигонами США вплоть по настоящее время. Чаще всего они появлялись в штате Аризона недалеко от мексиканской границы.
Об этом журналистам газеты The New York Post сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации (FAA).
Согласно документам управления, в январе 2023 года один из таких неопознанных летательных аппаратов врезался в прозрачный «колпак» кабины пилота F-16, повредив его и временно выведя истребитель из строя. Отмечено, что «виновником ДТП» стал беспилотник оранжево-белого цвета. А на следующий день было зафиксировано еще три случая столкновений неизвестных БПЛА с американской военной авиацией.
- заявил недавно в интервью изданию News Nation бывший следователь Пентагона Луис Элизондо.
В период с мая 2023 по июнь 2024 года FAA получило от пилотов 757 отчетов о таких случаях. В некоторых из них неизвестные беспилотники перемещались в небе Аризоны группами до восьми единиц.
Некоторые официальные лица, включая старшего советника Таможенно-пограничной службы США Рона Вителло, предполагают, что неизвестные объекты являются дронами, используемыми иностранными картелями для наблюдения или контрабанды наркотиков.
- предполагает чиновник.