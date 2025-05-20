ЕС создает фонд в 150 млрд евро для выдачи кредитов на закупку вооружений - СМИ

Лондон. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Страны ЕС достигли соглашения о создании кредитного фонда в 150 млрд евро, средства из которого должны пойти на коллективные закупки оружия государствами союза, сообщает в понедельник Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"Столицы стран ЕС согласовали запуск кредитного фонда на 150 млрд евро, который получить финансирование из бюджета союза (...). Три источника, знакомых с решением, заявили FT, что политического соглашения добились в понедельник утром, после месяцев согласований деталей того, как будут тратиться деньги", - информирует издание.

Еврокомиссия (ЕК) ранее в этом году выступила с такой инициативой, чтобы ускорить перевооружение Евросоюза. Ожидается, что официальное соглашение об учреждении фонда заключат в эту среду.