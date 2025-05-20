Ирландия покупает гидролокатор для борьбы с угрозой российских подводных лодок (The Times, Великобритания)

Times: Ирландия купит локатор, чтобы искать российские подлодки в своих водах

Минобороны Ирландии приобретет гидролокатор, чтобы искать российские подлодки в прибрежных водах, пишет The Times. По сути дела, совершить эту покупку соседей вынудили британцы, которые неустанно сообщают о "подозрительных" российских кораблях. При этом фактов никаких – лишь "подозрения" и откровенные выдумки.

Джон Муни (John Mooney)

Правительство Ирландии собирается закупить высокотехнологичное гидролокационное оборудование, которое позволит Военно-морской службе страны обнаруживать присутствие российских подводных лодок, батискафов и беспилотных подводных аппаратов в ирландских водах.

Сделка на 60 млн евро, о которой вскоре должен объявить министр обороны Ирландии Саймон Харрис (Simon Harris), подразумевает в том числе закупку оборудования, а также выделение средств на обучение военнослужащих для работы на этом оборудовании с целью противостояния российскому "теневому флоту" разведывательных кораблей.

Российское присутствие в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Ирландии вызвало опасения по поводу возможности гибридной атаки Кремля на инфраструктуру Ирландии. Некоторые из кораблей-разведчиков способны перехватывать телефонные звонки и иную информацию.

Россия уже установила подводные датчики в морской акватории Ирландии для слежения за американскими и британскими подводными лодками и военными кораблями (и где хоть какие-то доказательства? – прим. ИноСМИ). Некоторые их этих датчиков (те из них, которые не смогли самоликвидироваться) уже попадали в рыболовные сети; кроме того, их выбрасывало на берег (на берегу и в рыболовных сетях много чего можно найти, но при чем здесь Россия? – прим. ИноСМИ).

Также имеется достоверная развединформация о том, что Россия направила своих агентов, для того чтобы они определили точные координаты выхода подводных кабелей на берег; их задача – повредить эти кабели (и снова бездоказательное утверждение в духе шпионских романов, – прим. ИноСМИ).

Раскрытая на сегодняшний день информация помогает понять причины, по которым правительство Ирландии предпринимает усилия, направленные на повышение способности сил обороны защищать морские владения страны, которые, судя по всему, станут очагом напряженности между Европой и Россией.

Ирландия должна лучше обеспечивать контроль над собственным воздушным пространством и морской акваторией, – эта задача, по мнению Харриса, является приоритетной. Ирландия и Великобритания уже приступили к проверке газовых соединительных труб, соединяющих две страны, на предмет обнаружения взрывчатых веществ. После того, как поблизости был замечен российский разведывательный корабль "Янтарь", обладающий специальными техническими средствами, специалисты сразу же провели проверку газовой соединительной трубы, расположенной под водой в Ирландском море ("Янтарь" – это океанографическое судно, оно занимается исследованиями, а не разведкой, – прим. ИноСМИ).

Тайная война

Российский корабль снова появился всего на шесть минут. 16 ноября ровно в 13:22 разведывательное судно "Янтарь" внезапно дало о себе знать, и его транспондер впервые за несколько недель начал мигать, пока судно бороздило Ирландское море.

Поскольку сигнал длился недолго, нельзя было точно установить местоположение корабля – он был где-то в пяти-семи километрах к северу от нескольких подводных кабелей, которые соединяют Ирландию с остальным "цифровым миром". Но установление местоположения подводных кабелей не являлось его основной задачей (кому, как не автору статьи, об этом знать, – прим. ИноСМИ).

Там под водой находится газопровод, который соединяет энергетическую инфраструктуру Ирландии и Великобритании. В этом конкретном месте акватории этот трубопровод является уязвимым. А у России имеются все средства, чтобы провести диверсию.

Корабль "Янтарь" оснащен беспилотными подводными аппаратами и батискафами, способными достигать глубины 6000 метров: на борту есть даже миниатюрные подводные лодки, которые позволяют судну находить подводную инфраструктуру, а также перерезать кабели и закладывать взрывчатку с помощью роботизированных "рук" (это обычное оборудование океанографических судов, – прим. ИноСМИ).

Из-за появления этого судна в Ирландском море тревожность в Ирландии и Великобритании нарастает, поскольку вполне может быть, что российский корабль находится там с целью минирования подводных коммуникаций. Последствия могли оказаться серьезными: имея возможность наносить точные удары под водой, Россия могла нанести урон энергетической инфраструктуре Ирландии, повредив энергосистему, соединяющую ее с Великобританией и остальной европейской сетью.

Однако Военно-морская служба Ирландии и ВМФ Великобритании уже поджидали его, поскольку десятью днями ранее НАТО их уведомило о передвижениях российского судна. С тех пор соединительный газопровод обследовали пловцы, специализирующиеся на поиске и нейтрализации мин на морском дне. Правда, ничего они там не нашли (примечательное уточнение, – прим. ИноСМИ), но несмотря на это, данный инцидент стал последней каплей в серии пугающих событий.

Российские разведывательные корабли, такие как "Янтарь", не только заходят в акваторию Ирландии; иногда они без груза прибывают в порты страны, а это позволяет предположить, что они ведут сбор разведданных (никакой порт не примет ни одно судно без указания причины захода; доставка грузов не является единственной возможной причиной захода судов в порт – речь может идти также о пополнении запасов топлива, воды и т.д.– прим. ИноСМИ). Некоторые подобные корабли были обнаружены у западного побережья страны.

В разных местах побережья море иногда выбрасывает на берег гидроакустические буи, которые не успели самоликвидироваться (эти буи использовались для отслеживания перемещений американских и британских подводных лодок у западного побережья Ирландии). К тому же, имеются подозрения на счет того, что Россия уже отправила в тот район диверсионные отряды для планирования ударов на побережье.

Оснащение Сил обороны

Министр обороны Ирландии Харрис вскоре объявит о покупке новой гидроакустической системы стоимостью 60 млн евро, которая позволит военно-морским силам страны обнаруживать в ирландских водах российские подводные лодки, подводные аппараты и подводные беспилотники.

Речь идет о гидроакустической системе противолодочного наблюдения с антенной решеткой, это устройство, которое будет погружаться в воду с военного корабля, чтобы мониторить ситуацию под водой.

В беседе с The Sunday Times, которая предшествовала его выступлению перед представителями Сил обороны Ирландии во вторник на прошлой неделе в конференции в Керри, Харрис был осторожен в выражениях – руководствуясь соображениями национальной безопасности, он не хотел раскрывать подробностей. Однако он признал, что у Ирландии недостаточно средств для наблюдения за морским и воздушным пространством страны.

"Ирландия не застрахована от проблем и угроз, с которыми сталкиваются и другие страны. Морское пространство нашей страны намного больше нашей сухопутной территории. Я полагаю, что у нас должно быть больше средств наблюдения за тем, что происходит под водой в прилегающих к нам водах и в нашем небе. И я думаю, что два ключевых направления – радары и гидролокаторы — помогут нам решить возникающие проблемы. В более широком смысле, я считаю, что угроза гибридных атак и кибератак нависает над всеми европейскими странами", — заявил Харрис, выступая на полях ежегодной конференции Ассоциации представителей рядового состава постоянных сил обороны Ирландии (PDFORRA). Эта ассоциация является представительным органом рядового состава сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил.

"Вполне очевидно, что мы находимся в той части света, в которой, мне кажется, многие недружественно настроенные силы не всегда способны отличить одну страну региона от другой. И это, я считаю, уже само по себе представляет для нас угрозу, — добавил Харрис. — Иногда мы придаем слишком большое значение военному нейтралитету, как будто бы он является волшебным защитным покрывалом, что, конечно же, не так".

Приобретение новой гидроакустической системы, о котором должно быть объявлено, является частью более широкого плана, касающегося технологий противовоздушной обороны, который Харрис продвигает для защиты как самой Ирландии, так и Европейского союза.

Новый комплект военного оборудования включает в себя активную радиолокационную станцию с пассивным ответом для контроля над воздушным пространством Ирландии; эта станция имеет крайне важное значение не только для обеспечения обороны и безопасности, но также для обнаружения самолетов, с помощью которых осуществляется незаконный оборот наркотиков. Кроме того, у военных появится новая система ПВО, оснащенная ракетами и наземным мобильным радаром, способным противостоять беспилотникам – она сможет их сбивать и подавлять их сигналы. Харрис не скрывает своего намерения усилить военную мощь Ирландии ради защиты страны.

Российская угроза

Ирландия входит в число тех европейских стран, для которых Россия представляет наибольшую опасность, поскольку отношения между Дублином и Москвой фактически обрушились после начала полномасштабного конфликта на Украине. Другие европейские страны и их критическая инфраструктура постоянно подвергаются нападениям.

ГРУ (подразделение военной разведки вооруженных сил России) совершило убийства в Германии и Испании, а также организовало поджоги, цель которых состояла в том, чтобы воспрепятствовать усилиям Великобритании, направленным на поддержку Украины.

В июле прошлого года в аэропорту Лейпцига произошло возгорание посылки в грузовом отсеке DHL (а Россия-то здесь при чем? – прим. ИноСМИ). В последующие дни посылки вспыхивали в аэропортах Варшавы и Великобритании. В качестве одного из предполагаемых организаторов этих враждебных действий (а сюда могли войти и посылки, отсылавшиеся в Америку) был выявлен сотрудник российской разведки ("предполагаемый" –это примечательный термин, предполагать можно что угодно, – прим. ИноСМИ). Массовых жертв удалось избежать по чистой случайности, поскольку бомбы в посылках не взорвались.

Силы обороны Ирландии вместе со своими коллегами из службы безопасности и разведки национальной полицейской службы и службы безопасности Ирландской республики наблюдают за российскими агентами, работающими "в открытую" в мире политики и в научных кругах, но самую большую угрозу для Ирландии представляет обширное водное пространство у западного побережья страны.

Именно в акватории – там, где воды Атлантики понижаются за континентальным шельфом до глубины в несколько тысяч метров, – Россия представляет собой самую серьезную проблему, требующую решительного военного ответа. Поэтому мониторинг того, что происходит в морях Северной Атлантики, стал приоритетом как для Сил обороны, так и для Ирландской службы военной разведки (IMIS), ранее известной как J2.

"Цель должна состоять в том, чтобы “отрицать отрицание” [т.е. когда российские корабли осуществляют враждебные действия, последствия которых выглядят как обычные инциденты]. Таким образом, это означает, что вам нужно обнаруживать, отслеживать и изучать вредоносную деятельность подозрительных судов. Для этого необходимо постоянное присутствие в тех районах, которые представляют интерес для Ирландии, а эта цель достигается только с помощью кораблей и самолетов, оснащенных специальным оборудованием для эффективного отслеживания и опознавания", — отметил один военный источник.

Для выполнения этой задачи потребуются новые корабли и патрульные самолеты, а также вновь набранные солдаты, моряки и военный персонал ВВС. "Дистанционное зондирование с помощью беспилотных воздушных и подводных систем имеет жизненно важное значение для повышения осведомленности о ситуации на море, однако в случае обнаружения подозрительной активности, нам понадобятся пилотируемые корабли и самолеты, которым в случае необходимости необходимо будет осуществлять проверку на месте и перехват", — сообщил источник в ВВС.

Разведывательные траулеры и суда, находящиеся под санкциями

Российская активность нарастает уже на протяжении многих лет. Москва управляет теневым флотом, который состоит из сотен траулеров, танкеров и грузовых судов, оснащенных для сбора информации и осуществления злонамеренных враждебных действий (причастность к которым потом будет отрицаться) в отношении ирландских графств.

Ирландский флот сталкивается с торговыми судами и рыболовными траулерами, которые, по мнению ирландцев, являются на самом деле военными судами, но только замаскированными. Они действуют в ИЭЗ страны уже на протяжении многих лет, причем в настоящее время они даже осмелели. Некоторые из них прибыли в ирландские порты без груза, что указывает на некую их причастность к разведывательной деятельности. Как было установлено в других странах (в каких? Опять одни выдумки, — прим. ИноСМИ), подобные корабли имеют на борту оборудование, способное перехватывать звонки с мобильных телефонов и другую информацию.

Военно-морская служба Ирландии также столкнулась с разведывательными траулерами, которые курсируют у западного и юго-западного побережья страны. Когда их попросили объяснить, что они там делают, они ответили, что ждут распоряжений. Некоторые, похоже, управляются людьми в боевой форме.

Другие российские суда вообще не маскируются. Так, в прошлом месяце патрульный корабль класса LE Samuel Beckett проследовал за стометровым судном Северного флота ВМФ России под названием "Виктор Леонов", проходившим через ИЭЗ. Российское судно способно собирать и перехватывать сигналы мобильных телефонов. Оно отказалось взаимодействовать с нашим кораблем и двигалось вдоль западного побережья.

В водах, находящихся под контролем Ирландии, также были замечены грузовые суда, зарегистрированные в Северном морском пароходстве, которое связано с Министерством обороны России и работает по государственным оборонным контрактам на перевозку грузов. Среди них — "Механик Ярцев", который неоднократно замедлял ход и следовал по невыгодному с коммерческой точки зрения маршруту при проходе через ИЭЗ; данный факт указывает на то, что он занимался чем-то иным, нежели коммерция.

Судно "Механик Ярцев" входит в число тех, на которые Украина наложила санкции. Против самой компании и двадцати семи ее судов, включая "Механика Ярцева", ввели санкции и Соединенные Штаты из-за того, что этот корабль, занимаясь перевозкой танков и другого военного оборудования, участвовал в оказании логистической поддержки российским военным.

Гидроакустические буи

Морские волны выбрасывают на берег российские гидроакустические буи (ярко-красные металлические изделия размером полтора метра, похожие на ракеты); кроме того, эти буи попадают в сети рыбацких траулеров.

Военные специалисты полагают, что буи были установлены в морских акваториях у западного и южного побережья Ирландии российским флотом для того, чтобы следить за перемещениями британских и американских подводных лодок, патрулирующих Северную Атлантику. Покидая порт, подводные лодки погружаются в океанские глубины, где остаются невидимыми до тех пор, пока не всплывут на поверхность. Однако гидроакустические буи способны обнаруживать присутствие проходящих подводных лодок и надводных судов, а затем передавать их координаты центральному командованию.

Подводные кабели

Однако наибольшая угроза нависла над мелководьем, окаймляющем Ирландию. Напомним, что, например, в Балтийском море за последние шестнадцать месяцев было оборвано не менее одиннадцати интернет-кабелей, причем некоторые из них были повреждены якорями, которые тянули за собой по морскому дну корабли (такое в мелководном Балтийском море случалось всегда, — прим. ИноСМИ).

Несмотря на то, что ни один подводный кабель в ирландских водах пока что поврежден не был, Россия нанесла на карту их положение, и у нас имеются разведданные, указывающие на то, что Россия разработала планы по выводу их из строя.

В 2021 году мы наблюдали, как российское судно "Янтарь" передвигалось зигзагами к северу от графства Мейо и к западу от графства Донегол, а это позволяет нам предположить, что этот корабль искал что-то под водой. Напомним, что именно в этом районе проложен один из самых важных подводных кабелей Ирландии.

Существуют заслуживающие доверия доказательства (где они? — прим. ИноСМИ) того, что Россия отправила своих агентов для выявления тех мест на побережье, где эти кабели выходят из моря. Есть предположения, что эти агенты предлагали деньги рыбакам за то, чтобы они заходили в определенные квадраты на море и перетаскивали металлические режущие предметы по морскому дну.

Перегруженные судоходные пути и сеть подводной инфраструктуры, расположенной в ИЭЗ Ирландии, делают ее исключительно уязвимой. Если какой-нибудь инцидент действительно там произойдет, то будет сложно в точности установить того, кто был виновен в диверсии.

Если бы даже какие-то кабели действительно были перерезаны (в результате одной, а не многих одновременно проведенных диверсий), то все равно это не приведет к полному обрушению интернета, но, конечно же, вызовет тревогу. Любой обрыв кабеля, без всякого сомнения, отразится и на государствах-членах ЕС; при этом враждебная сторона может воспользоваться тактикой нанесения удара с небольшим для себя риском, при которой она одновременно получает для себя большую выгоду и в то же время может отрицать свою причастность.

Будущая конфронтация

Несмотря на то, что мы все чаще слышим о прекращении огня на Украине, государства – члены ЕС и их вооруженные силы готовятся к долгосрочной конфронтации с Москвой, и ИЭЗ может стать точкой возгорания, поскольку в настоящее время Америка постепенно снимает защиту с континента.

На Ирландию также оказывается серьезное давление со стороны ЕС и других партнеров, чтобы Ирландия вела наблюдение за подозрительной активностью в ирландской ИЭЗ.

Все это помогает объяснить ту поспешность, с которой принимаются меры в области модернизации Сил обороны Ирландии и расширяется деятельность государства по сбору разведывательной информации. Однако здесь возникают также и проблемы. Можно отметить, что министерство обороны Ирландии недостаточно вкладывает сил в разработку морской стратегии, которая, по словам одного дипломатического источника, "судя по всему, не является приоритетом".

В то же время Саймон Харрис и правительство заявили о намерении повысить обороноспособность Ирландии после нескольких десятилетий недофинансирования. В частности, ожидается увеличение инвестиций в создание радарных и гидроакустических систем, а также более широкий сдвиг в сторону создания систем такого качества, которые могли бы обнаруживать и сдерживать гибридные угрозы (будь то кибервмешательство, удары по инфраструктуре или разведывательные операции, проводимые под прикрытием гражданской деятельности).

По сути, Управление военной разведки Ирландии уже трансформируется и расширяется для выполнения своей новой задачи.

Также ведутся публичные обсуждения покупки истребителей, боевых вертолетов, минных тральщиков и новых систем ПВО – все это рекомендовала приобрести Комиссия по перспективам развития сил обороны (CFDF), которая установила три уровня устремлений (LOA).

Саймон Харрис высказал надежду, что Ирландия достигнет второго уровня устремлений (LOA2) к 2028 или 2029 году, однако он хотел бы, чтобы она достигла третьего уровня (LOA3).

"Это потребует времени. Нам еще многое предстоит сделать. Правда, я очень рад тому, что услышал от представителей Сил обороны: все это придало нам хороший импульс, мы сосредотачиваемся. Тем не менее нам все-таки нужно больше инвестировать в нашу обороноспособность", — сказал Харрис.