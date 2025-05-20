Рособоронэкспорт впервые за шесть лет примет участие в выставке LIMA в Малайзии

ЦАМТО, 19 мая. АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) организует объединенную российскую экспозицию на Международной выставке авиационно-космической и военно-морской техники LIMA 2025, которая пройдет с 20 по 24 мая в Малайзии.

Компания примет участие в мероприятии на острове Лангкави впервые с 2019 года.

"Малайзия – ключевой и давний партнер Рособоронэкспорта в Юго-Восточной Азии, военно-техническое сотрудничество с которым имеет объективные перспективы для дальнейшего развития. Вооруженные силы страны продолжают эксплуатировать поставленную ранее российскую продукцию военного назначения, включая самолеты, вертолеты, технику Сухопутных войск, средства ПВО. Истребители Су-30МКМ составляют основу Королевских ВВС и проходят техническое обслуживание на совместном российско-малазийском предприятии Aerospace Technology System Corporation на территории страны. Это яркий пример технологического сотрудничества, которое мы готовы всесторонне развивать", – заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Рособоронэкспорт на LIMA 2025 представит вооружение и военную технику для всех силовых структур страны. Большинство образцов прошли суровые испытания в реальных боевых условиях и были доработаны с учетом этого опыта.

Основная тематика выставки – авиационная составляющая. В этом сегменте компания презентует новейший российский истребитель 5 поколения Су-57Э, который заинтересует как представителей Королевских ВВС Малайзии, так и других стран Юго-Восточной Азии. Его основное преимущество перед немногочисленными конкурентами – успешный опыт участия в боевых действиях в условиях реального вооруженного конфликта с применением противником современных средств воздушного нападения, ПВО и РЭБ.

Посетители выставки и потенциальные партнеры Рособоронэкспорта также увидят сверхманевренные истребители Су-35C и Су-30СМ во время выступлений пилотажной группы "Русские витязи". Летная программа и фигуры высшего пилотажа российских летчиков неизменно становятся самыми яркими моментами любого авиасалона.

Рособоронэкспорт представит самолет Ил-76МД-90А(Э), способный перевозить 60 тонн груза на расстояние 4 тыс. км. Он может применяться для транспортировки личного состава и военной техники, десантирования войск и грузов, а также оперативно переоборудуется в противопожарный вариант и версию "военный госпиталь".

Кроме того, компания покажет на острове Лангкави российские боевые вертолеты Ка-52Э и Ми-28НМЭ, а также военно-транспортный Ми-171Ш. Эти машины подтвердили свои высокие летно-технические характеристики в ходе эксплуатации и сегодня являются наиболее востребованными в Юго-Восточной Азии.

В сегменте противовоздушной обороны компания представит современные российские зенитные ракетные системы и комплексы для прикрытия административных и промышленных районов страны, войск и объектов инфраструктуры. Для поражения воздушных целей на большой дальности Рособоронэкспорт представит ЗРС "Антей-4000", на средней дальности – зенитную ракетную систему С-350Е "Витязь" и зенитный ракетный комплекс "Викинг" разработки и производства Концерна ВКО "Алмаз-Антей".

В качестве средств объектовой защиты от любых воздушных угроз, включая БЛА, крылатые ракеты и реактивные снаряды РСЗО, Рособоронэкспорт презентует комплексы малой дальности и ближнего действия "Панцирь-С1М" и "Панцирь-СМД-Е", а также ПЗРК "Верба". В ходе празднования в России Дня Победы 9 мая 2025 года они продемонстрировали всему миру, что способны обеспечить безопасность граждан и важных объектов в условиях массированных атак БЛА.

Кроме того, компания представит линейку средств РЭБ, предназначенных для противодействия БЛА и элементам высокоточного оружия.

Эффективное решение военных и специальных полицейских операций могут обеспечить барражирующий боеприпас "Куб-Э" и разведывательные БЛА "Орлан-10Е" и "Скат-350М".

Еще один ключевой сегмент LIMA 2025 будет посвящен военно-морской компоненте, в рамках которой Рособоронэкспорт продемонстрирует патрульный корабль проекта 22160 и противоминный корабль проекта 12701 "Александрит-Э". Их строительство может быть локализовано на верфях Малайзии и других государств региона – как в интересах национальных ВМС, Береговой охраны и Морской полиции, так и для экспорта в третьи страны.

На примере необитаемого автономного подводного аппарата "Клавесин-1РЭ" будут демонстрироваться возможности российской оборонной промышленности в создании морских робототехнических комплексов.

Представленная в Малайзии российская продукция может поставляться Рособоронэкспортом в качестве финальных образцов или производиться на территории стран-партнеров в рамках совместных технологических проектов.

В ходе LIMA 2025 делегация Рособоронэкспорта обсудит с представителями министерств обороны и других силовых ведомств, а также государственными и частными предприятиями Малайзии и стран региона возможности взаимодействия и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".