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ЦАМТО

Австралия отправила морским транспортом первую партию списанных ОБТ Abrams на Украину

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Учения австралийской армии на танках M1A1 Abrams на военном полигоне Пакапуньял, Австралия, 26 июня 2024 года.
Учения австралийской армии на танках M1A1 Abrams на военном полигоне Пакапуньял, Австралия, 26 июня 2024 года.
Источник изображения: © AP Photo / CPL Johnny Huang/Australian Department of Defence via AP

ЦАМТО, 19 мая. Австралия приступила к практической передаче списанных танков M1A1 Abrams Украине, отправку первой партии ОБТ 18 мая подтвердил австралийский премьер Энтони Альбанезе.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 19 мая австралийский телеканал ABC.

Списанные Abrams, которые правительство премьера Австралии Энтони Альбанезе обещало Украине еще в прошлом году, по состоянию на апрель считались "застрявшими" в стране на неопределенный срок. Представители Министерства обороны Австралии объясняли задержку их передачи сопротивлением со стороны США. Однако накануне (18 мая) премьер заявил в беседе с Зеленским, что списанные австралийские танки Abrams уже отправлены на Украину.

Как отмечает телеканал ABC, правительство Австралии заявило, что не будет обсуждать текущее местонахождение морского транспорта с танками или ожидаемую дату прибытия в Европу по "соображениям безопасности".

Телеканал сообщает, что прежде чем начать процесс отправки, Австралии "пришлось ждать одобрения Вашингтона на экспорт американских танков в третью страну", которое было получено, несмотря на то, что американские чиновники "в частном порядке оставались разочарованными таким пожертвованием".

"В прошлом году, еще до того, как Дональд Трамп вернулся в качестве президента, мы предупредили австралийцев, что отправка этих танков Abrams будет сложной и, когда они наконец попадут на поле боя, украинцам будет трудно их обслуживать", – заявил американский чиновник телеканалу ABC на условиях анонимности.

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Страны
Австpалия
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
Персоны
Трамп Дональд
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