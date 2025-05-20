Военная делегация Великобритании обсудила в Астане сотрудничество в сфере миротворческой, языковой подготовки и ВТС

Астана. 19 мая. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Военная делегация Великобритании под руководством государственного министра лорда Вернона Коакера посетила министерство обороны Казахстана, сообщила в понедельник пресс-служба оборонного ведомства.

"На переговорах заместителя министра обороны Казахстана генерал-майора Шайх-Хасана Жазыкбаева с лордом Верноном Коакером были обсуждены вопросы двустороннего военного сотрудничества. Речь, в частности, шла о взаимодействии ведомств в сфере миротворческой, языковой подготовки и военно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее информации, днем ранее в Алматы делегация Великобритании посетила Центр миротворческих операций министерства обороны, где для зарубежных гостей был организован брифинг.

"Визитеры встретились со слушателями курса BМААТ (Британская военная консультативная и учебная группа). Состоялась церемония вручения сертификатов завершившим курс обучения военнослужащим", - сказано в сообщении.