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ЦАМТО

Франция покинула третью военную базу в Сенегале и выведет весь контингент к лету

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Военнослужащие ВС Франции
Военнослужащие ВС Франции.
Источник изображения: TASS/Zuma

ЦАМТО, 19 мая. Франция покинула свою третью военную базу в Сенегале, весь контингент будет выведен к лету. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило посольство Франции в этой африканской стране.

"В соответствии с решением смешанной комиссии от 28 февраля 2025 года, с соблюдением процедуры, установленной в Договоре о партнерстве в вопросах военного сотрудничества между Французской Республикой и Республикой Сенегал от 18 апреля 2012 года, французская сторона передала сенегальской стороне базу в районе Контр-Амираль-Проте, расположенную в порту Дакара", – сообщило посольство.

Там напомнили, что базы Марешаль и Сент-Экзюпери уже были возвращены сенегальской стороне 7 марта 2025 года.

"Остальные базы будут возвращены к лету 2025 года в соответствии с согласованным графиком", – добавили в диппредставительстве Франции.

Как напоминает агентство, в последние годы Франция была вынуждена вывести свои войска из ряда африканских стран. В 2022 году французские военные, которые присутствовали в регионе Сахеля с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", были вынуждены покинуть Мали. В марте 2023 года власти Буркина-Фасо объявили о денонсации договора о военной помощи с Францией, заключенного более 60 лет назад. МИД Буркина-Фасо также уведомил французскую сторону, что французские военные должны покинуть территорию страны. После госпереворота в Нигере в 2023 году мятежники потребовали высылки французского посла и объявили о денонсации военных соглашений с Францией, потребовав вывода ее войск, который завершился 22 декабря. В конце января 2024 года газета Monde сообщала, что Франция значительно сократит свои воинские контингенты в Габоне, Сенегале и Кот-д'Ивуаре. В конце ноября 2024 года МИД Чада сообщил, что правительство страны разрывает соглашение об оборонном сотрудничестве с Францией. МИД потребовал вывести французский воинский контингент из страны. В конце января все французские военнослужащие покинули Чад.

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Страны
Буркина-Фасо
Габон
Мали
Нигер
Сенегал
Франция
Чад
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