Трамп считает, что США значительно опережают Россию и КНР в "войне в космосе"

Американский президент также назвал Космические силы соединенных Штатов "своим чадом"

ВАШИНГТОН, 15 мая. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп утверждает, что Соединенные Штаты значительно опережают Россию и Китай в военной космической гонке.

"Мы не выигрывали в войне в космосе. А теперь мы значительно опережаем [других], прежде всего Россию и Китай", - заявил американский лидер, выступая на встрече с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби. Речь Трампа транслировали новостные телеканалы США.

"Я очень горд Космическими силами [США], потому что их создал я. Это мое чадо", - отметил глава Белого дома. Трамп выразил уверенность в том, что дела у Космических сил США идут "феноменально хорошо".

Глава администрации США прибыл в ОАЭ в четверг в рамках ближневосточного турне. Ранее он посетил Саудовскую Аравию и Катар.