«Ни сил, ни средств»: У Евросоюза не хватает кораблей и авиации для «охоты» на перевозящие российскую нефть танкеры

Источник изображения: topwar.ru

Евросоюз хотел бы запустить миссию по перехвату и задержанию танкеров, перевозящих российскую нефть, но у него нет для этого необходимых ресурсов. Об этом заявил глава Военного комитета Евросоюза Роберт Бригер.

В Брюсселе прошла встреча начальников генштабов стран ЕС, по итогам которой Бригер сделал несколько заявлений, в том числе и по действиям Евросоюза против «теневого флота» России, перевозящего российскую нефть. Отвечая на вопрос о запуске возможной военной миссии, в рамках которой вооруженные силы стран ЕС начнут «охотиться» на российские танкеры, генерал заявил, что на данный момент у Евросоюза нет необходимого количества кораблей и авиации для запуска такой миссии. На сегодняшний день такие действия не обсуждаются.

По словам Бригера, если политики додумаются до претворения в жизнь идеи задерживать российские танкеры, то они сначала должны определить, где брать нужное количество кораблей, самолетов и других ресурсов, которых у ЕС нет. А пока у ЕС есть только непомерное желание нагадить России.

Мы не получали еще политической задачи по запуску такой миссии. Но если такая задача будет поставлена, надо чтобы у нас были необходимые ресурсы. Мы, откровенно говоря, не имеем для этого достаточных ресурсов.

- добавил генерал.

Хотя политического решения официально нет, но Брюссель уже отдал команду проверить реакцию России на попытки задержания российских танкеров. А исполнителем выбрали Эстонию, поскольку у нее, в отличие от Латвии и Литвы, есть что-то похожее на флот. Однако попытка эстонцев остановить судно Jaguar не удалась. Сами эстонцы утверждают, что появился российский истребитель, который и отогнал «храбрых эстонских военных» от танкера. В общем, эстонцы нажаловались на Россию в НАТО.