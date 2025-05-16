За полгода в ВМС США упали в море три крайне дорогих палубных истребителя

Super Hornet

Как сообщило CNN, в начале недели на находящемся в Красном море авианосце ВМС США «Harry Truman» произошло очередное ЧП: при посадке упал за борт палубный истребитель F/A-18F «Super Hornet» стоимостью $67 млн. Единственное утешение — обоим пилотам удалось катапультироваться. Катастрофа стала резонансной — дело в том, что это уже второй подобный случай на борту «Harry Truman» за последние две недели и третий за полгода в американских ВМС.

Напомним, в конце апреля другой F/A-18F «Super Hornet» не «вписался» в палубу, когда авианосец совершил резкий маневр во время атаки БПЛА хуситов. Еще раньше, также в Красном море, «отметился» потерей палубного истребителя другой авианосец ВМС США — «Nimitz». На сей раз причиной стал «дружественный» огонь со стороны ракетного крейсера «Gettysburg». В сухом остатке, не вступая в бой, ВМС США умудрились причинить ущерб собственному государству более чем на $200 миллионов, которые безусловно дополняют колоссальные репутационные потери. Пентагону предстоит серьезная «работа над ошибками» в условиях сокращения государственного бюджета.

Александр Агеев