Самолеты России и НАТО вступили в противостояние на фоне попытки союзных сил задержать российский нефтяной танкер у побережья Европы (Daily Mail, Великобритания)

DM: эстонские ВМС безуспешно пытались задержать шедший в Россию танкер Jaguar

Эстонские военные моряки пытались задержать шедший в Россию иностранный танкер, им помогали польские ВВС, пишет Daily Mail. Однако появление российского Су-35 резко изменило ситуацию. Судно продолжило прежний курс, а его экипаж вполне справедливо назвал натовских военных "циркачами".

Уилл Стюарт, Сабрина Пенти (Will Stewart, Sabrina Penty)

НАТО и Россия подняли по тревоге боевые самолеты, которые вступили в противостояние над Балтийским морем после серьезного инцидента с танкером, входящим в состав "теневого флота" Владимира Путина.

Эстонские военные пытались захватить нефтяной танкер Jaguar под флагом Габона с помощью патрульного судна, вертолета и разведывательного катера. Это произошло на фоне подозрений, что судно, направлявшееся в Россию, используется Москвой в составе "теневого флота" для обхода международных санкций. В пятницу Великобритания ввела санкции в отношении этого судна.

Когда экипаж судна отказался подчиниться, в воздух поднялись самолеты НАТО, в том числе польские МиГ-29. Россия, в свою очередь, задействовала истребитель Су-35С, который, как утверждается, нарушил воздушное пространство Эстонии, прикрывая уходящий танкер.

На захватывающих кадрах видно, как польский самолет НАТО следует за российским Су-35 над Финским заливом. С мостика танкера раздалось обвинение на русском языке в адрес эстонцев, которых назвали "циркачами" за попытку захватить судно. <…>

В конце концов танкер встал на якорь у острова Гогланд в восточной части Балтийского моря.

На кадрах запечатлена накаленная обстановка в одном из самых напряженных регионов мира на фоне конфликта между Россией и НАТО из-за Украины.

"Вот так нас встречают — с вертолетами, — на танкере слышен голос, по-видимому, россиянина. — Требуют бросить якорь"

Слышно сообщение: "Это эстонский военный корабль Papa 6732. Ваш запрос отклонен. Следуйте моим указаниям. Немедленно измените курс на 105".

С танкера на хинди донеслось: "Перед нами, похоже, наши летят..."

На русском языке раздается: "Ну, давай, с разгона..."

Далее голос говорит об эстонцах: "Вот же циркачи!"

Эстонское судно приближается к танкеру, пытаясь оттеснить его вправо. Затем были замечены эстонский вертолет A139 и самолет M-28 Skytruck эстонских сил обороны, кружащие над судном.

Хвастаясь успехом в борьбе с Западом, прокремлевское издание "Известия" сообщило: "Экипаж Jaguar не поддался на провокацию и продолжил следовать прежнему маршруту, держа курс в Приморск".

Российское издание News-Pravda сообщило: "ВМC балтийской республики [Эстонии] дважды пытались высадить десант с вертолета".

После необычного столкновения Эстония, государство – член НАТО, вызвала в Таллине временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина, которому была вручена нота протеста с утверждением, что военный самолет России нарушил воздушное пространство республики.

"С точки зрения Эстонии, это очень серьезный и прискорбный инцидент, который абсолютно неприемлем" — заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Он потребовал, чтобы Россия "подверглась более жестким и оперативным санкциям".

По словам капитана Иво Варка, танкер находился вблизи острова Найссаар, недалеко от Таллина, когда эстонские военно-морские силы связались с ним по радиосвязи – в 15:30 по Гринвичу во вторник. Он шел "без флага", и Эстония "была обязана проверить документы и правовой статус судна", заявил он. "Экипаж судна отказался от сотрудничества и продолжил свой путь в сторону России... Учитывая отсутствие национального флага, применение силы, в том числе высадка на борт судна, было сочтено нецелесообразным", – добавил Варк.

Эстония сопровождала судно, пока оно не вошло в российские воды.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что судно было направлено из эстонских в российские территориальные воды, чтобы предотвратить угрозу критически важной инфраструктуре страны.

"Проблема заключалась в государстве регистрации судна, и нашей главной целью было обеспечение безопасности критически важных объектов инфраструктуры. Эта цель была достигнута", — заявил он.

Длина судна Jaguar составляет 800 футов, оно представляет собой нефтеналивной танкер, который, по имеющимся данным, ходит под флагом Габона.

Согласно базе данных Equasis, в начале февраля судно сменило название и государство регистрации. Согласно этим данным, теперь оно называется Argent, а государством регистрации является Гвинея-Бисау.

Путин использует обширную сеть нероссийских танкеров, называемую "теневым флотом", чтобы обойти санкции на поставки нефти.

Противостояние в воздухе над Балтийским морем произошло на следующий день после появления спутниковых снимков, на которых видно скопление российских войск всего в нескольких километрах от финской границы, а также доказательства того, что Москва создает лагеря для размещения войск, авиационную инфраструктуру и другие новые объекты на военных базах.

Признаки того, что Москва направляет в этот район оружие и войска, появились после заявлений, в том числе со стороны премьер-министра Финляндии и немецкой разведки, о том, что Путин готовится к длительному конфликту с Западом.

В отчете финского правительства, цитируемом в декабре новостным изданием Iltalehti, говорится, что Хельсинки считает возможным нападение на Финляндию, Норвегию, Швецию и страны Прибалтики.

"Россия стремится как можно быстрее усилить свое военное присутствие и активность на северо-западе", — гласит отчет.

Источники в НАТО, с которыми беседовали журналисты издания, заявили, что Москва ведет подготовку к нападению на восточный фланг блока и представили оценку угроз, указав возможные цели.

Согласно источникам, скоординированная атака с участием ряда российских подразделений может одновременно быть нанесена по побережью Норвегии, югу Финляндии, Лапландии, шведскому острову Готланд, атакующие могут даже прорваться в Эстонию, Латвию и Литву.

Однако эксперты полагают, что Путин, скорее всего, предпочтет небольшие атаки, призванные сеять хаос в НАТО, поскольку альянс будет вынужден решать, выполнять ли договор о взаимной обороне или позволить России захватить территории, чтобы избежать полномасштабной войны в Европе (подобные "прогнозы" говорят лишь о необузданной фантазии их авторов, — прим. ИноСМИ).

Это происходит на фоне того, что Путин направил сегодня своих советников и заместителей министров в Турцию для проведения мирных переговоров с Украиной.

В воскресенье российский президент предложил прямые переговоры с Украиной в Стамбуле, а украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что будет там лично ждать лидера Кремля. Однако продержав мир в неведении относительно планов Путина в течение нескольких дней, в среду вечером в Кремле объявили состав делегации более низкого уровня, в которую не вошел президент. Это было расценено европейскими союзниками Киева как пренебрежение.

Турецкие чиновники не сообщали ни о времени, ни о месте проведения переговоров, но министр иностранных дел Хакан Фидан выразил надежду, что они откроют новую главу в отношениях.

Первоначальное предложение Путина было выдвинуто после более чем трех месяцев дипломатических усилий, начатых президентом США Дональдом Трампом, который во время своей предвыборной кампании пообещал быстро положить конец разрушительному конфликту.

В последние недели администрация Трампа дала понять, что может отказаться от мирных усилий, если в ближайшее время не будет достигнут ощутимый прогресс.

Трамп настаивал на встрече Путина и Зеленского в Стамбуле, но в четверг заявил, что не удивлен тем, что Путин не явился. Он отмахнулся, прокомментировав решение Путина не участвовать в переговорах.

"Я и не думал, что Путин сможет приехать, если меня там не будет", — сказал Трамп во время круглого стола в столице Катара Дохе.

Лидеры США и стран Западной Европы пригрозили России новыми санкциями, если не будет достигнут прогресс в прекращении боевых действий.