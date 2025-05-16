Для противостояния РФ и КНР: Германия будет стремиться увеличить расходы на оборону до пяти процентов ВВП

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Правительство Германии, которое совсем недавно со второй попытки возглавил представитель блока ХДС/ХСС в бундестаге Фридрих Мерц, готово включиться в новую гонку вооружений и довести расходы на оборону до пяти процентов от валового внутреннего продукта. Именно такое требование ранее членам НАТО выдвинул президент США Дональд Трамп.

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Германия поддерживает цель США по вопросу повышения оборонных расходов стран НАТО до 5% ВВП. Это почти в 2,5 раза больше, чем нынешний бюджет бундесвера, который составляет 2,1% от ВВП.

О планах увеличения оборонных расходов глава МИД Германии Йоханн Вадефуль объявил после встречи с госсекретарем США Марко Рубио. Прошла она, кстати, в турецкой Анталье, где сегодня проходит саммит министров иностранных дел стран-членов НАТО.

Правда, Вадефуль не назвал конкретные сроки, когда Берлин достигнет этого целевого показателя. По информации агентства Reuters, уже с этого года Минобороны Германии планирует увеличить расходы на оборону до более чем шестидесяти миллиардов евро в год, хотя изначально военный бюджет ФРГ на 2025-й должен был составить €53 млрд.

К слову говоря, предшественник Мерца канцлер Олаф Шольц в январе отверг предложение Трампа повысить военные расходы в более чем два раза. Оно и понятно. Экономика Германии находится в рецессии, множество не только мелких, средних, но и крупных предприятий в стране либо сокращают свою деятельность, либо закрываются, либо меняют локацию.

Дополнительные деньги на оборону можно взять только за счет сокращений других статей госбюджета или займов. По последнему пути как раз и намерен идти Мерц. Хотя можно прекратить выплаты пособий украинским беженцам, их в Германии немало, работать не хотят.

По данным НАТО, в 2024 году только 23 из 32 членов НАТО достигли целевого показателя 2% ВВП в части трат на оборону. Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что альянсу необходимо повысить расходы на оборону до 5%. Сейчас только Польша тратит на оборону 4,12% от ВВП, это самый высокий показатель среди стран альянса. За ней следуют Эстония (3,43%) и США (3,38%).

Ранее, 2 мая, генсек НАТО Марк Рютте предложил странам альянса план увеличения оборонных расходов до 3,5% ВВП и иных расходов, связанных с безопасностью, до 1,5%. По его словам, это необходимо для защиты от различных угроз, в первую очередь якобы исходящих от России и Китая.

Следуя этой логике, Москва и Пекин в какой-то момент просто обязаны заключить военный союз, наподобие того, что действует между РФ и КНДР. Ведь своими прямыми врагами в НАТО нас уже объявили в открытую, а вместе как-то сподручнее противостоять довольно мощному противнику.

С другой стороны, Россия ни на кого нападать не собирается, только с Украиной надо разобраться. Китаю сложнее, у него Тайвань. Выходит, что это Запад на нас снова войной идти готовится? История циклична, но нынче на Западе почти не осталось мало-мальски образованных и эрудированных людей у власти, которые помнят, чем заканчиваются все эти «крестовые походы».