США предлагают возобновить работу Совета Россия-НАТО в рамках урегулирования конфликта на Украине - СМИ

В 1990-е казалось, что диалог Россия-НАТО идет почти на равных.

Вашингтон. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Американская сторона обновила свое предложение по украинскому урегулированию, включив в него инициативу по возобновлению работы Совета Россия-НАТО, сообщает в четверг Bloomberg со ссылкой на источники.

"США добавили новые детали к своему предложению, в том числе предложение возобновить переговоры по вопросам безопасности в рамках Совета Россия-НАТО", - говорится в сообщении.

Агентство напоминает, что взаимодействие в таком формате прекратилось после начала Россией спецоперации на Украине в 2022 году.