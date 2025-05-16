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ТАСС

МИД Турции: ради мирного решения на Украине сторонам нужно пойти на уступки

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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ ТАСС

Москва и Киев заявили, что в принципе согласны с идеей прекращения огня, однако у обеих сторон разные подходы на этот счет, отметил глава турецкого дипведомства Хакан Фидан

АНКАРА, 15 мая. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что знает о расхождениях в позициях России и Украины по мирному урегулированию, но считает, что сторонам ради мира надо пойти на определенные уступки.

"Как вам известно, обе стороны заявили, что в принципе согласны с идеей прекращения огня. Однако у обеих сторон разные подходы на этот счет. Украинская сторона выступает за немедленное начало безусловного прекращения огня, российская сторона, насколько мы понимаем, придерживается позиции, что прежде всего следует понять и согласовать определенные модальности. Эти вопросы стороны ставят дистанционно, именно поэтому мы считаем, что переговоры являются необходимым инструментом для решения. Стороны должны объединиться и приложить усилия для урегулирования этих разногласий. Поскольку нашей целью является достижение мира, нам необходимо обеспечить, чтобы обе стороны предприняли шаги, пойдя на определенные уступки", - сказал Фидан по итогам прошедшей в Анталье неформальной встречи глав МИД стран НАТО.

Глава МИД Турции напомнил, что у его государства "прочные двусторонние отношения с обеими сторонами" украинского конфликта. "С самого начала войны мы утверждали, что справедливый и прочный мир может быть достигнут только путем переговоров. Мы сейчас выразили готовность провести прямые переговоры, как и в 2022 году. Уже одни эти визиты [делегаций РФ и Украины] показывают, что воля к миру наконец-то появляется. Если позиции сторон будут согласованы и доверие будет установлено, будет сделан очень важный шаг на пути к миру. Я лично считаю, что у нас достаточно оснований для надежды. Будем надеяться, что будет достигнут справедливый и прочный мир", - добавил Фидан. 

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Страны
Россия
Турция
Украина
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NATO
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