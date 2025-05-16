Российско-украинские переговоры перечеркнули попытки Европы уговорить США на новые санкции против Москвы (The Washington Post, США)

Министры иностранных дел Италии, Польши, Испании и Великобритании, Франции, Германии, а также глава дипломатии ЕС Кая Каллас на встрече в Лондоне по Украине и будущему европейской безопасности. 12 мая 2025 года.

WP: ЕС не удалось уговорить США на санкции против Москвы

Грядущие переговоры в Стамбуле осложнили попытки ЕС заставить США надавить на Россию с помощью санкций, пишет WP. Предложение Путина о встрече делегаций стало неожиданностью – и европейцам пришлось мириться с изменившейся действительностью.

Эллен Фрэнсис (Ellen Francis), Джон Хадсон (John Hudson)

Анталья, Турция — Намеченные прямые переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле сорвали старания Европы убедить США ввести новые санкции против России, если не удастся немедленно достичь тридцатидневного прекращения огня.

Как раз в тот момент, когда европейские чиновники стали замечать растущий скепсис команды президента Дональда Трампа в отношении намерений России и даже начали обсуждать с официальными лицами США санкции, предложение президента Владимира Путина провести прямые переговоры изменило ход дискуссии.

Поспешно организованная в четверг в Стамбуле встреча поставила под сомнение планы дальнейших санкций, признались девять европейских, украинских и американских дипломатов и официальных лиц на условиях анонимности в силу деликатности темы.

Хотя переговоры подаются как возможный прорыв в урегулировании конфликта, Россия поздно вечером в среду объявила, что отправит лишь делегацию низкого уровня из замминистров. А после того, как высокопоставленные посланники США поддержали переговоры и анонсировали свой приезд, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что встречаться с ними не планируется.

Лидеры Франции, Великобритании, Германии и Польши прибыли в Киев на минувших выходных, чтобы добиться прекращение огня, и провели телефонный разговор с президентом Дональдом Трампом. По словам двух дипломатов, тот выразил готовность усилить нажим на Россию — вплоть до возможных санкций.

Однако призыв Путина к переговорам, впоследствии поддержанный Трампом, ослабил эту угрозу, поскольку стороны устремились организовывать встречу в Стамбуле — невзирая на то, что подробности повестки дня и состав делегаций оставались неясными.

“Была координация с американцами по санкциям, и поступили хорошие сигналы. Но в итоге все зависит от текущих нюансов”, — сказал европейский чиновник.

Лидеры континента по-прежнему настаивают на скоординированных европейско-американских санкциях, нацеленных на финансовый и энергетический сектор, чтобы надавить на Кремль и вынудить его свернуть боевые действия. Однако неуверенность в том, выполнит ли Вашингтон свои обязательства, усилилась, а европейские чиновники назвали призыв Путина к встрече лишь тактикой затягивания времени.

Дипломатическая суматоха в Турции подчеркнула, насколько сторонам пришлось лавировать, чтобы склонить Трампа на свою сторону и не прослыть препятствием его далеко идущей “сделки”.

В разговорах министров иностранных дел стран НАТО на двухдневной встрече, которая началась в среду в южном турецком городе Анталья, преобладали новости об этихпереговорах.

Встреча ознаменует собой первые подвижки на переговорах, застопорившихся было на несколько недель, а также первые прямые обсуждения между Киевом и Москвой с первых месяцев российской спецоперации в 2022 году. США будет представлять госсекретарь Марко Рубио, который находится в Анталье на встрече с коллегами по НАТО, а также специальные посланники Стив Уиткофф и Кит Келлог.

Однако Россия пока не подтвердила встречу с ними, и в последнюю минуту сообщила, что отправит в качестве переговорщиков с Украиной помощника президента Владимира Мединского, замминистра иностранных дел Михаила Галузина и замминистра обороны Александра Фомина — даже не министров высшего звена, не говоря уже о самом Путине, как того требовал президент Украины Владимир Зеленский. Мединский был главным переговорщиком России на провальных переговорах 2022 года.

Поскольку Россия несколько дней тянула с оглашением состава делегации, Зеленский чуть было не отменил участие Украины, однако американские и европейские чиновники практически оттащили его от края пропасти во вторник вечером, сообщили два осведомленных дипломата. Чиновники увещевали его, что крайне важно отправить хотя бы делегацию старших помощников, включая главу администрации Андрея Ермака и министра иностранных дел Андрея Сибигу, но им пришлось преодолевать упорное сопротивление лидера Украины.

“Зеленский вообще не видел смысла ехать”, — сказал один из дипломатов.

Уиткофф убедил украинцев, что прямые переговоры с Россией — это беспроигрышный вариант: если они приедут, а Россия нет, Москва выставит себя в дурном свете и в конечном счете пострадает от последствий. Если же Украина и Россия обе явятся, то смогут приблизиться к прекращению огня и окончанию боевых действий, заявили осведомленные дипломаты.

Зеленский по-прежнему настаивает на личной встрече с Путиным в Турции и, как ожидается, прибудет в Анкару поздно вечером в среду, чтобы встретиться с президентом Турции.

“Почему с Путиным лично? Потому что серьезный разговор о прекращении кровопролития и боевых действий должен вестись с тем, кто в итоге все решает в России, — сказал один украинский чиновник. — Все будет зависеть от того, испугается ли Путин ехать в Турцию или нет. Исходя из его ответа, украинское руководство примет решение о дальнейших шагах”.

В среду Трамп, отправившись на Ближний Восток, сообщил журналистам с борта номер один, что не знает, появится ли Путин на переговорах в Турции. “Я знаю, что он хотел бы, чтобы я там тоже был. И это возможно… Я не знаю, будет ли он там, если меня там не будет. Поглядим”, — сказал он.

Поскольку Трамп одобрил встречу между Россией и Украиной, европейские лидеры теперь выжидают, выйдет ли что-нибудь из переговоров в четверг.

В среду Европейский союз согласовал 17-й пакет санкций против России, нацеленный преимущественно на так называемый “теневой флот” для обхода эмбарго на российскую нефть. После обсуждений с Вашингтоном надежда сводится к тому, что обширные и дружные европейские и американские санкции послужат Кремлю предостережением от дальнейших проволочек.

“Был момент, когда переговоры казались безнадежными, но теперь складывается ощущение, что появился некоторый импульс”, — сказал один европейский дипломат, имея в виду как собственно дипломатию, так и готовность США надавить на Россию.

Он сказал, что пресловутая непредсказуемость Трампа, может, не так уж и плоха, раз заставляет Кремль гадать. “Но на сей раз она должна быть подкреплена реальной угрозой, — добавил дипломат. — Иначе похоже, что Путину достаточно занять выжидательную позицию”.

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник вечером заявил о намерении объявить новые санкции “в ближайшие дни” и “в тесном сотрудничестве с США”, если Россия не согласится на прекращение огня. Он сказал, что должностные лица ЕС ведут переговоры с администрацией Трампа и сенаторами США по санкциям, рассматривая в качестве возможных целей финансовые услуги, а также нефть и газ.

Новый посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что “ничего не исключено заранее” на переговорах о прекращении боевых действий. “В итоге нам придется судить о готовности президента Путина к долгосрочному прекращению огня по его действиям, а не заявлениям”, — сказал он журналистам во вторник.

На вопрос, введет ли Вашингтон новые санкции, если Россия все же отвергнет незамедлительное прекращение огня сроком на 30 дней, он ответил: “Мы должны решать эти вопросы шаг за шагом”.

“Полагаю, президент Трамп достаточно выразил свое разочарование Россией. Ранее он был разочарован Украиной, — заключил Уитакер. — Как мне кажется, мы никогда не были столь близки к прекращению боевых действий, но мы должны посмотреть, чем это кончится”.

Статья написана при участии Майкла Бирнбаума из Дохи, Катар