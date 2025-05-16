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Военное обозрение

Сделать что-то продвинутое: показаны кадры установки мин роботизированным комплексом, созданным бойцами ГВ «Запад»

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Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны России показало кадры создания так называемого минного шлагбаума на одном из участков фронта в Харьковской области. Вроде, ничего особенного, такая работа проводится регулярно. Но есть сразу несколько нюансов.

Во-первых, заграждения из противотанковых мин были созданы в прифронтовом тылу противника. Во-вторых, мины устанавливали не саперы или бойцы, рискуя своими жизнями, а специализированные роботизированные платформы на гусеничном ходу с дистанционным управлением.

Источник изображения: topwar.ru

Но и это еще не все. Данные комплексы разработаны и выпущены не на российских предприятиях ВПК в тылу, а в прифронтовой мастерской бойцами группировки войск «Запад» ВС РФ, действующих на этом направлении.

Как рассказал военнослужащий инженерной группировки, на разработку и реализацию идеи по созданию своими руками роботизированных комплексов «Минер» ушло около полугода. Работы выполнялись очень тщательно, винтик к винтику.

Хотелось попробовать что-то новое, сделать более продвинутое. «Птички» (БПЛА) летают, это понятно, но они и падают

— рассказал один из создателей дрона с позывным «Шуруп».

Судя по кадрам видео, процесс создания роботизированных комплексов для дистанционного минирования уже поставлен на поток. Каждый дрон вмещает приличное количество мин — двенадцать штук. Сброс зарядов происходит последовательно по ходу движения дрона по команде оператора.

Источник изображения: topwar.ru

Результат изобретения наших боевых инженеров не заставил себя ждать. На кадрах показан подрыв на установленной дроном мине американской бронемашины MaxxPro ВСУ, которая не спеша двигалась по одной из дорог, очевидно, в тыловой зоне по ту сторону фронта. Судя по мощности взрыва, не только вражескую машину, но и всех, кто в ней находился, из списка боеспособных можно смело вычеркивать.

Источник изображения: topwar.ru

Неплохо было бы, чтобы это изобретение, да и многие другие, «кулибиных» у нас в зоне СВО немало, заметили крупные оборонные компании российского ВПК и наладили серийное производство роботизированных комплексов для дистанционного минирования. Возможно, так и произойдет, раз Минобороны уже заинтересовалось изобретением наших умельцев.

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