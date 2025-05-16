Стремление России проникнуть на оружейный рынок Персидского залива: рычаг давления или попытка избавиться от Вашингтона? (Raseef22, Ливан)

Raseef22: Россия проникает на оружейный рынок стран Персидского залива

Россия становится важным игроком на оружейном рынке Персидского залива, пишет Raseef22. Саудовская Аравия и ОАЭ проявляют все больше интереса к российским вооружениям — учитывая обострение отношений с Западом и перспективы по деэскалации на Украине.

Мухаммед Шаабан

Россия никогда не была крупным поставщиком оружия на рынок стран Персидского залива по многим причинам, в том числе из-за того, что вооруженные силы стран Персидского залива зависят от традиционных поставщиков во главе с США, Великобританией и Францией. Но, судя по всему, Россия попытается изменить эту ситуацию в предстоящий период. Ходят слухи, что она всерьез настроена проникнуть на оружейный рынок стран Персидского залива.

Эти домыслы возникли не на пустом месте, а под влиянием ряда политических факторов, которые политолог Жан-Лу Самаан рассматривает в своем докладе под названием "Может ли российский оборонный сектор добиться прорыва в Персидском заливе?", опубликованном на сайте Атлантического совета. По данным того же источника, в феврале 2025 года российские оборонные предприятия представили свои новейшие разработки на выставке вооружений IDEX, которую ОАЭ организуют раз в два года.

Российская госкорпорация "Ростех" впервые показала на IDEX-2025 беспилотник двойного назначения Supercam С-350, который, как сообщается, сбил несколько западных беспилотников в зоне специальной военной операции с 2022 года.

Широкое присутствие российских производителей оружия на выставке в Абу-Даби вызвало у политических экспертов и отраслевых аналитиков предположения о том, что российская оборонная промышленность может совершить прорыв на Аравийском полуострове. На первый взгляд геополитический ландшафт кажется благоприятным, учитывая усилия Соединенных Штатов во главе с президентом Дональдом Трампом по урегулированию конфликта на Украине и потенциальное снятие экономических санкций с российской экономики.

Предыдущие попытки не увенчались успехом

Примечательно то, что разговоры о проникновении России на рынок вооружений стран Персидского залива не новы, а восходят к началу текущего десятилетия, когда Саудовская Аравия и ОАЭ начали сотрудничать с Москвой в военной сфере, в области обороны и безопасности. Политолог Гёкхам Эрели в недавнем отчете, опубликованном в Politics Today, отметил, что на повестке дня стоял вопрос о покупке Саудовской Аравией российской системы ПВО С-400, противотанковых управляемых ракетных комплексов и другой военной техники.

В августе 2021 года Москва и Эр-Рияд подписали соглашение о военном сотрудничестве, что в то время было воспринято как часть стратегии Саудовской Аравии, направленной на выстаивание отношений с влиятельными международными игроками и достижение относительной независимости за счет партнерских отношений. Кроме того, Эр-Рияд всеми силами стремится избавиться от тотальной зависимости от Соединенных Штатов в вопросах безопасности и обороны.

Как и Саудовская Аравия, ОАЭ сотрудничают с Россией в военной области, в сфере обороны и безопасности, причем настолько тесно, что Москва провела переговоры с ОАЭ и Индией о совместном производстве российского истребителя пятого поколения Су-57, утверждает Эрели.

Политические факторы, подготовившие почву для военного сотрудничества

Стремление [Москвы] к военному сотрудничеству нельзя рассматривать в отрыве от событий, произошедших в отношениях России и стран Персидского залива в последние годы. Эрели напоминает, что Саудовская Аравия и ОАЭ отказались присоединяться к антироссийским санкциям, введенным западными странами во главе с США после начала СВО.

Однако эти санкции позволили России и странам Персидского залива эффективно использовать ОПЕК+ в международных отношениях. Несмотря на жесткую критику, а порой и завуалированные угрозы со стороны Вашингтона, Россия и Саудовская Аравия – два крупнейших производителя нефти в мире – несколько раз принимали решения о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+, чтобы стабилизировать цены на нефтяном рынке.

В то же время российские инвесторы стремились защитить свои активы от санкций, обращаясь к странам Ближнего Востока, особенно к ОАЭ (Дубаю), где они возглавили список самых активных покупателей жилья – показатель, который, по мнению Эрели, объясняет стратегические отношения России со странами Персидского залива.

Это совпало с обострением отношений между странами Персидского залива и Соединенными Штатами, вызванного заявлением Вашингтона о выводе части военных сил из этого региона. По словам Эрели, вскоре после того, как "Талибан"* вновь пришел к власти в Афганистане, в их отношениях наступил "кризис доверия".

Кроме того, между бывшим президентом США Джо Байденом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом возникли разногласия из-за политики в области добычи нефти. Отношения между Вашингтоном и Абу-Даби также обострились. Причиной тому являлось укрепление отношений ОАЭ с Россией и бывшим режимом Башара Асада в Сирии. Так что не удивительно, что все эти события отразились на развитии отношений России со странами Персидского залива и усилили стремление к военному сотрудничеству.

Со своей стороны, Самаан подтвердил, что Саудовская Аравия и ОАЭ отказались присоединяться к западным санкциям против России и сохраняют нейтральную позицию. Это побудило ряд российских компаний перебраться в Дубай, чтобы избежать международных санкций. Такая [нейтральная] позиция также позволила Эр-Рияду провести несколько раундов переговоров между Вашингтоном, Киевом и Москвой. Подытожим: в текущих обстоятельствах и с учетом растущих перспектив по деэскалации [на Украине] вполне вероятно, что Эр-Рияд и Абу-Даби обратятся к российским компаниям за поставками оружия.

Оказывают ли страны Персидского залива давление на Америку и Запад?

Появление новостей и спекуляций о потенциальном военном сотрудничестве между странами Персидского залива и Россией связано с давлением, которое страны Персидского залива оказывают на Запад во главе с США в то время, когда сделки по поставкам оружия терпят неудачу, заявил в интервью Raseef22 глава Центра арабо-евразийских исследований Ахмед Дахшан.

Переговоры между Западом и странами Персидского залива о закупке передовых и современных вооружений иногда срываются. На какие-то сделки некоторые международные стороны накладывают вето, часто из-за Израиля и желания сохранить его военное превосходство над странами региона. Кроме того, частенько происходит утечка информации о потенциальных оружейных сделках с Россией с целью ускорения переговоров с США и/или Западом, что является своего рода посланием стран Персидского залива Западу: "Если вы не поставите нам этот тип оружия, мы можем получить его аналог у России".

Однако Дахшан не отрицает, что страны Персидского залива время от времени проявляют интерес к приобретению российских вооружений, в частности систем ПВО, которые считаются слабым местом в обороноспособности стран Персидского залива, особенно с учетом технологических достижений в области беспилотников и баллистических ракет, используемых враждебными сторонами, такими как Иран, или такими силами и группами, как хуситы.

Высокая стоимость американских систем ПВО (Patriot или THAAD) в будущем может подтолкнуть страны Персидского залива к приобретению более дешевых и доступных российских аналогов, считает глава Центра арабо-евразийских исследований. Но маловероятно, что страны Персидского залива приобретут российские истребители. Для этого необходимо обучить пилотов, создать новую радиолокационную систему и интегрировать ее с системами и средствами ПВО, а также создать полноценную военную инфраструктуру. По его словам, такая трансформация будет очень дорогостоящей и потребует много времени.

У них есть возможности, чтобы справиться с "американским гневом"

Дахшан отмечает, что государства Персидского залива придерживаются сугубо прагматичной политики. Если они заинтересуются российскими вооружениями, то смогут их получить, тем более что у них есть возможности и пространство для маневра, чтобы справиться с "американским гневом" и дать понять Вашингтону, что покупка оружия у Москвы не поставит под угрозу их стратегические и исторические связи с Соединенными Штатами.

Напротив, если Москва выйдет на рынок вооружений стран Персидского залива, то, по его мнению, она получит существенные выгоды, в том числе повысит имидж российского оружия как равного западному, а то и превосходящего его. Это даст России новые рычаги влияния, усилит ее геополитическую позицию и даст возможность проникнуть в страны — союзники Запада, как это произошло с Турцией, членом НАТО, которая уже приобрела российское оружие. Все эти факторы могут привести к тому, что страны — союзники Запада будут смелее закупать российские вооружения.

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Без политических условий

Мерват Закария, политолог, специализирующийся на делах Персидского залива и Ирана, заявила Raseef22, что есть несколько факторов, которые могут подтолкнуть страны Персидского залива к покупке оружия у России. К таким факторам, по ее словам, относится отсутствие каких-либо политических условий, как в случае с США и европейскими странами, которые выставляют определенные требования в обмен на заключение таких сделок.

Кроме того, многоцелевые беспилотники, представленные в российском павильоне на выставке IDEX-2025, рассматриваются странами Персидского залива как наиболее подходящее оружие для противодействия угрозам, исходящих от иранских "марионеток" в регионе, особенно после операции "Несокрушимая скала", в ходе которой проиранские вооруженные группировки угрожали странам Персидского залива атаками по ключевым экономическим объектам. Причина тому кроется в отношениях ОАЭ с Израилем и обвинениях в том, что Саудовская Аравия предоставила несколько британских истребителей, которые вместе со своими американскими коллегами сражались против хуситов.

Саудовская Аравия и ОАЭ ранее уже подписывали соглашения о военном сотрудничестве с Россией, но они так и не были реализованы, возможно, из-за их желания сохранить привилегированные отношения с Соединенными Штатами. Однако сейчас сложились благоприятные политические условия для заключения сделок с Россией, чему мы можем стать свидетелями после окончания конфликта на Украине и снятия экономических санкций с Москвы, считает Закария.

* террористическая организация, запрещенная в России