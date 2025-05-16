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ЦАМТО

Глава Минобороны Литвы Шакалене: Вильнюс уже с 2026 года будет тратить 5-6% ВВП на оборону

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Министр обороны Литвы Довиле Шакалене выступает перед представителями СМИ во время встречи министров обороны государств-членов так называемой коалиции желающих в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 11 апреля 2025 года, Бельгия.
Министр обороны Литвы Довиле Шакалене выступает перед представителями СМИ во время встречи министров обороны государств-членов так называемой коалиции желающих в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 11 апреля 2025 года, Бельгия.
Источник изображения: © Getty Images / picture alliance

ЦАМТО, 15 мая. Власти Литвы планируют со следующего года тратить от 5 до 6% ВВП на оборонные расходы, заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалене.

"Мы объявили, что со следующего года у нас будет между пятью и шестью процентами ВВП (на оборону – ред.). Сейчас у нас четыре процента", – сказала Д.Шакалене в ходе дискуссии в американском аналитическом центре "Атлантический совет" (организация признана нежелательной в России).

По ее словам, Литва выступает за то, чтобы все страны НАТО вняли призывам президента США Дональда Трампа и повысили оборонные расходы до 5% ВВП, отмечает "РИА Новости".

Д.Шакалене также уточнила, что Литва в настоящее время приобретает 20% военной техники у США, а 80% – у европейских стран, таких как Германия, Франция, Норвегия, Польша, Швеция, Финляндия и других.

Она напомнила, что развертываемая в Литве бригада бундесвера по-прежнему намерена достичь полной оперативной готовности к концу 2027 года. Кроме того, Вильнюс планирует создать литовскую дивизию к 2030 году.

Недавний выход из конвенций по кассетным боеприпасам и противопехотным минам глава Минобороны Литвы назвала увеличением числа "доступных для обороны страны мер".

Как напоминает "РИА Новости", в январе литовский президент Гитанас Науседа утверждал, что Вильнюс намерен увеличить оборонные расходы до 5-6% только в 2026-2030 годах. Ранее Г.Науседа призвал на следующем саммите альянса в Гааге утвердить обязательство всех стран НАТО выделять по 0,25% ВВП на помощь Украине и по 3% ВВП на оборонные расходы.

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