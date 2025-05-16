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Военное обозрение

Трещины и течь: обнаружены конструктивные дефекты на новых фрегатах ВМС Южной Кореи

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Источник изображения: topwar.ru

В начале 2010-х годов Минобороны Южной Кореи запустило программу FFG-II, которая предусматривала строительство 8 новых фрегатов УРО проекта Daegu (водоизмещением 3600 тонн), обладающих продвинутыми возможностями противолодочной борьбы по сравнению с классом Incheon (на вооружении 6 вымпелов), на котором базировался этот новый тип.

Концерн Daewoo Shipbuilding Marine Engineering (ныне Hanwha Ocean) обеспечил проектирование и строительство 4 экземпляров, остальные 4 были переданы HD Hyundai Heavy Industries. Спущенный на воду в 2016 году, головной фрегат этой серии, Daegu, был принят на боевую службу два года спустя, а шестой и последний, Chuncheon, был передан ВМС в октябре 2023 года. Однако их боеспособность уже под большим вопросом.

Как указывается в местном издании Business Korea, флот недавно сообщил, что в прошлом году были обнаружены «трещины и течи в топливной системе Daegu». Расследование выявило конструктивный дефект, который может затронуть все 8 фрегатов.

Посчитав частые проблемы с топливной системой подозрительными, ВМС провели собственную проверку и обнаружили небольшие утечки масла в двигателях. В итоге это могло привести к плачевной ситуации, когда все 8 кораблей пришли бы в негодность

- отмечается в издании.

Причина этой проблемы кроется в деталях, изготовленных из материалов, не соответствующих спецификациям, предъявляемым менеджером проекта в лице Hanwha Ocean, который возложил ответственность за это на одного из своих подрядчиков.

Прокладка трубопроводов, отличных от предусмотренных в планах, была произведена субподрядчиком произвольно. Мы узнали о проблеме гораздо позже, когда произошла утечка топлива

- пояснили в концерне.

Однако для Минобороны данное оправдание неприемлемо, поскольку, как считают военные, Hanwha Ocean, выступая в качестве генерального подрядчика, была обязана контролировать деятельность своих поставщиков и исполнителей работ.

При попытках разобраться с обнаруженной проблемой «возникла» ещё одна: установленные на фрегатах трубопроводы забортной воды проходят через топливные баки, из-за чего существует риск коррозии двигателей. В этом виновна не только Hanwha Ocean, так как при оценке проекта и контроле качества у Минобороны не было по данному поводу никаких претензий.

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Страны
Южная Корея
Компании
DSME
HHI
Hyundai
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