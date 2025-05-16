Великобритания и Германия намерены совместно разработать новое высокоточное оружие большой дальности действия

ЦАМТО, 15 мая. Великобритания и Германия намерены совместно разработать новое высокоточное оружие с дальностью действия свыше 2 тыс. км.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление британского правительства.

"Британия и Германия совместно разработают новое оружие "глубокого высокоточного удара" с дальностью действия более 2 тыс. км", – передает Рейтер.

Как отмечается, проект основан на обязательстве по разработке нового оружия согласно двустороннему оборонному пакту от 2024 года.

По данным Рейтер, британский министр обороны Джон Хили и его немецкий коллега Борис Писториус объявят о проекте на ближайшей встрече в Берлине. В заявлении не приводятся детали относительно сроков реализации проекта или его бюджета.

Также в документе говорится, что министры, как ожидается, обсудят совместные закупки торпед для морской патрульной и разведывательной авиации и объявят о соглашении по закупке Берлином понтонно-мостовых систем британского производства, отмечает агентство.