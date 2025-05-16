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Вестник Мордовии

В бою ПТУР "Корнет" прошил танк М1А1 Abrams через броню и двигатель

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Источник изображения: Фото: из архива "Вестника Мордовии"

Находящая на вооружении российской армии противотанковая управляемая ракета комплекса "Корнет" пробивает более 120 сантиметров броневой стали. Об этом сообщается в телеграм-канале Госкорпорации Ростех.

Отмечается, что в настоящее время нет такой боевой машины, эксплуатирующейся в формированиях киевского режима, которая была бы эффективно защищена от нашей ПТУР, которая прошивает в лоб все находящиеся у противника танки, что называется, навылет, до "затылка".

От гибели натовские многотонные "подарки" не спасают ни разные варианты противокумулятивных решеток, дополнительных экранов, ни навешиваемые контейнеры динамической защиты.

"Корнет" не останавить даже самым современным типам многослойной брони с керамическими элементами, слоями из вольфрама или пресловутого обедненного урана.

Источник изображения: Фото: из архива "Вестника Мордовии"

В информации "Ростеха" упоминается случай, когда поставленный из-за океана Abrams был пробит через броню и двигатель без каких-либо препятствий. Статистика очень проста: одна запущенная ракета - минус одна боевая машина у врага.

Являясь универсальным высокоточным комплексом управляемого вооружения, "Корнет", кроме уничтожения бронетехники, способен поражать и другие типы целей: огневые точки укрепления, скопления живой силы и прочее.

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Продукция
M1 Abrams
Компании
Ростех
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