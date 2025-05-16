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Военное обозрение

Американское издание: китайское оружие завоевало доверие после недавнего конфликта Индии и Пакистана

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Источник изображения: topwar.ru

Недавний вооруженный конфликт между Индией и Пакистаном побуждает к переоценке китайского оружия, бросая вызов устоявшимся представлениям о его отсталости по сравнению с западным вооружением и вызывая обеспокоенность в странах, настороженно относящихся к Пекину, пишет американское издание Bloomberg.

На прошлой неделе Пакистан заявил, что его истребители J-10C китайского производства сбили пять индийских самолётов, в том числе французский истребитель Rafale. Хотя эти сообщения не были подтверждены, а Индия не прокомментировала их, к концу прошлой недели рыночная капитализация производителя истребителей из КНР выросла более чем на 55 миллиардов юаней (7,6 миллиарда долларов), или более чем на четверть, отмечает Bloomberg.

А по словам бывшего главного редактора китайского таблоида Global Times Ху Сицзиня, если успехи Пакистана подтвердятся, сепаратистскому Тайваню придётся «забеспокоиться ещё сильнее».

Возможно, нам придётся пересмотреть оценку боевых возможностей ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), которые могут приближаться – или даже превосходить – уровень развёртывания ВВС США в Восточной Азии

- заявил научный сотрудник тайваньского Института исследований национальной обороны и безопасности Шу Сяо-Хуан, добавив, что Вашингтон, возможно, захочет рассмотреть возможность продажи Тайбэю более современных систем вооружений.

Упомянутые истребители J-10C используются НОАК для патрулирования Тайваньского пролива. Однако пока неясно, как они будут вести себя против американских истребителей, таких как F-16, которые составляют основную часть тайваньских ВВС и прошли проверку в боях на протяжении десятилетий в разных армиях.

Ещё одно китайское оружие, которое использует Пакистан, также станет объектом пристального внимания противников Пекина. Обнаруженные в Индии после сообщений о сбитых самолётах части китайских ракет PL-15 класса «воздух-воздух» позволяют предположить, что это оружие, установленное на пакистанских самолётах J-10C, оказалось эффективным при первом известном боевом применении. Обладая максимальной скоростью более 5 Махов (около 6 тысяч км/ч), PL-15 является конкурентом западных аналогов.

Эксперты отмечают, что КНР, являющаяся четвёртым по величине экспортёром оружия в мире, может на этом фоне значительно увеличить объемы его продаж.

Есть большая вероятность, что системы вооружения, которые Китай может предложить, будут ещё более привлекательными для потенциальных покупателей, особенно на Глобальном Юге

- сказал Bloomberg Джеймс Чар, работающий доцентом в Институте международных исследований имени С. Раджаратнама в Сингапуре.

По его словам, истребитель J-10C – это даже не самый передовой самолёт Китая.

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Страны
Индия
Китай
Пакистан
Сингапуp
США
Тайвань
Продукция
F-16
Rafale
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