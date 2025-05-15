Медведев на оборонном заводе в Перми обсудил инвестиционные проекты в сфере ОПК

Беседа прошла в рамках заседания рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной спецтехники и средств поражения

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в рамках заседания рабочей группы на Пермском пороховом заводе обсудил вопросы реализации инвестиционных проектов предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Об этом он сообщил на своей странице "ВКонтакте".

"На заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной спецтехники и средств поражения, состоявшемся в Пермским крае на ФКП "Пермский пороховой завод", обсудили вопросы реализации инвестиционных проектов предприятиями ОПК", - говорится в сообщении.