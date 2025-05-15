Почему Трамп запросил мир у хуситов: йеменские повстанцы чуть было не сбили стелс-истребитель F-35 ВВС США

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Американо-британская военная коалиция на Ближнем Востоке так и не сумела одолеть немногочисленное военизированное формирование «Ансар Алла» йеменских хуситов-повстанцев. Вначале пригрозивший им полным уничтожением президент США Дональд Трамп, в конечном итоге, пошел на мировую, и американские ВМС просто ретировались из Красного моря.

И тому много причин. Во-первых, хуситы пообещали больше не трогать американские суда. Но есть и более веские причины.

Как выясняется, «величайшая армия в мире» оказалась неспособной одолеть сопротивление «парней в сандалиях», а их средства поражения оказались весьма опасными для военной техники США. Одних только весьма дорогих американских БПЛА MQ-9 Reaper за время конфликта хуситы сбили, как они сами утверждают, не менее двадцати.

Но это не самые важные успехи ПВО «Ансар Алла». В ходе недавнего инцидента над Йеменом средства противовоздушной обороны хуситов едва не сбили несколько истребителей F-16C и даже самолет пятого поколения F-35A Lightning II ВВС США.

Американская газета The New York Times (NYT) сообщает со ссылкой на источники в Пентагоне, что Трамп в марте поставил задачу в рамках операции Rough Rider за 30 суток двум авианосным группировкам и специальным эскадрам стратегической авиации ВВС США расправиться с хуситским руководством и уничтожить всю производственную инфраструктуру их ракетного арсенала. Разрабатывал эту операцию генерал Майкл Курилла, нынешний глава Центрального командования США.

Однако что-то, а вернее все, пошло не так, как задумывали американские военачальники и президент США.

Именно масштабы этой операции потребовали задействования над территорией Йемена сразу большого количества разведывательно-ударных дронов MQ-9 Reaper, которые должны были определить цели для бомбардировщиков В-2А. Они занимались охотой на хуситских командиров и элементарно попадали в засады ПВО «Ансар Алла», которую, по мнению экспертов газеты, кто-то наводил на свободно охотящиеся самолеты и беспилотники.

За 30 дней хуситы сбили семь американских беспилотников MQ-9, что затруднило способность Центрального командования отслеживать и наносить удары по группировке боевиков. Несколько американских истребителей F-16 и истребитель F-35 были едва не поражены противовоздушной обороной хуситов, что сделало весьма реальной возможность потерь малозаметных самолётов

— пишет NYT.

Что называется, легкой победы в операции Rough Rider у американцев не получилось от слова совсем. Потери «Жнецов» произвели обескураживающее впечатление на Трампа. Он был якобы уверен, что всё легко получится, как у него получилось в Ираке с ликвидацией знаменитого иранского генерала Касема Сулеймани. Но не на тех напали.

Помимо всего прочего, выходит, что хуситы легко сумели обнаружить не только F-16C, но и считающийся «незаметным» стелс-истребитель F-35. Сбить они его не смогли лишь по той причине, что атака была успешно отражена благодаря маневрам пилотов и системам радиоэлектронной борьбы. По другой версии, ракеты ПВО хуситов просто не достали до находящегося на большой высоте истребителя. По неофициальным данным, «Ансар Алла» защищает небо при помощи российских ЗРК «Бук».

В итоге, как пишет газета, Трампу эта возня, не приносившая никаких дивидендов, быстро надоела и он запросил мира с хуситами через султана Омана. Теперь «Ансар Алла» может полностью сосредоточиться на Израиле, о чем уже объявил официальный представитель боевого движения хуситов.