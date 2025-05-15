«Для действий на линии фронта»: Разработанная для ВС РФ «мини-Герань» пошла в серийное производство

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Российские военные в зоне СВО в скором времени получат на вооружение новые ударные беспилотники «Тювик», внешне похожие на дрон-камикадзе «Герань». Об этом сообщает руководство КБ «Стратим».

Специалисты из «Стратима» создали практически уменьшенную версию дрона-камикадзе «Герань», получившую название «Тювик». Новый беспилотник предназначен для действий непосредственно на линии фронта, основная его задача — это уничтожение вражеской бронетехники, но при необходимости может работать и по укрытиям, и по пехоте. «Тювик» уже прошел испытания в зоне СВО и вышел на этап серийного производства. В скором времени «мини-Герань» получат российские бойцы.

«Тювик» сделан по схеме «летающее крыло», в принципе повторяя обводы «Герани». Стартует он также с направляющей. Особенностью беспилотника является противодействие работе комплексов РЭБ благодаря использованию устойчивой связи собственной разработки «Поземка». Кроме того, он способен преодолевать зоны РЭБ на автопилоте без задействования спутниковых систем навигации и связи с оператором, после чего донаводиться на цель. И он полностью создан из российских комплектующих.

Это легкое ударное крыло предназначено для поражения бронированной техники,

— приводят «Известия» слова основателя КБ «Стратим» с позывным Оби-Ван.

Согласно информации с сайта КБ «Стратим», БПЛА «Тювик» разработан в двух вариантах: с электро- и бензиновым двигателем. У электрической версии скорость 150-180 км/ч, дальность полета — 40 км, полезная нагрузка — 3 кг, время полета — 20 минут. У бензиновой скорость — 300-350 км/ч, дальность — 100 км, полезная нагрузка — 4 кг.