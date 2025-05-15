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Премьер-министр Моди раскрыл роль ракетной системы С-400 для противовоздушной обороны Индии: почему они сейчас важны как никогда (Military Watch Magazine, США)

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди на фоне ЗРК С-400 выступает перед военнослужащими военно-воздушной базы Адампур . 13 мая 2025 года
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на фоне ЗРК С-400 выступает перед военнослужащими военно-воздушной базы Адампур . 13 мая 2025 года.
Источник изображения: © www. narendramodi.in

MWM: премьер Индии Моди высоко оценил эффективность российских систем ПВО С-400

Премьер-министр Индии Нарендра Моди высоко оценил российские системы ПВО С-400, пишет MWM. Похвала этому оружию выглядит особенно ярко на фоне потери Дели французских истребителей Rafale в боях с ВВС Пакистана.

13 мая премьер-министр Индии Нарендра Моди высоко оценил эффективность поставленных Россией систем ПВО дальнего радиуса действия С-400 (По классификации НАТО: SA-21 Growler или “Ворчун”), заявив, что сочетание передовых технологий и профессионализма расчетов помогло индийским вооруженным силам выстоять против пакистанских войск в недавних боестолкновениях. “Такие платформы, как С-400, придали нашей стране беспрецедентную мощь, — заявил премьер-министр в обращении к военнослужащим, стоя подле системы С-400. — Мощный щит безопасности стал неотъемлемой чертой Индии”.

С-400 — одна из двух высококлассных систем вооружений, закупленных индийскими ВВС за последнее десятилетие, наряду с французскими истребителями Rafale (“Рафаль”). Однако Индия заказала десять полных батальонов С-400, которые сформировали костяк наземной сети ПВО, тогда как заказ на Rafale сократился всего до 36 истребителей вместо изначально запланированных 126, что значительно ограничило их значимость в военно-воздушных силах.

Похвала С-400 из уст премьер-министра контрастирует с потерей минимум одного истребителя Rafale в боях с ВВС Пакистана, ставшей болезненным ударом по индийским ВВС и их имиджу. Сообщалось, что всего в боях пакистанскими истребителями J-10C китайского производства, было сбито от одного до трех Rafale. Кроме того, закупка французских самолетов сама по себе давно вызывала нарекания из-за летно-технических ограничений и огромной стоимости в 240 миллионов долларов за истребитель.

Несоответствие индийских истребителей характеристикам китайских J-10C вкупе с ожидаемыми поставками в Пакистан гораздо более мощных самолетов пятого поколения J-35 из Китая до 2030 года вызвали в Индии серьезную тревогу и придали особый вес и значение С-400.

С-400 разрабатывался в 2000-х годах с упором на противостояние самолетам-невидимкам противника. Использование нескольких сетевых радаров с дополняющими друг друга диапазонами позволяет поражать цели с большей дальности. В 2025 году ВВС Индии получат последний из десяти батальонов С-400, завершив заказ на сумму 5,43 миллиарда долларов, размещенный в октябре 2018 года и призванный разительно осовременить возможности ПВО страны.

Ранее ожидалось, что последние два полка С-400 Индия сформирует в еще 2024 году, однако Москва и Дели, как сообщается, договорились об отсрочке поставок из-за насущной потребности России развернуть дополнительные системы в собственных ВКС на фоне продолжающегося конфликта с Украиной и ее западными союзниками. До начала полномасштабных боевых действий на Украине Россия ускорила поставки С-400 в ответ на запросы Дели.

В настоящее время Министерство обороны Индии рассматривает закупки других российских систем ПВО, включая контракт на российские радиолокационные системы дальнего действия “Воронеж-ДМ” стоимостью более четырех миллиардов долларов.

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Страны
Индия
Китай
Пакистан
Россия
Украина
Продукция
EA-18
Rafale
С-400 Триумф
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