Еще одна партия Су-35 передана ВКС России, ОАК наращивает их производство (Military Watch Magazine, США)

MWM: ОАК расширяет производство Су-35, эти истребители нужны не только России

Первая партия Су-35 в 2025 году была передана ВКС России в первую неделю марта, пишет MWM. А 12 мая Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Минобороны партию новых истребителей Су-35С. У этих истребителей очень хорошая перспектива экспортных заказов.

12 мая государственная Объединенная авиастроительная корпорация подтвердила поставку новой партии истребителей Су-35 Министерству обороны для Воздушно-космических сил России. Это стало следствием обширной работы по масштабированию производства. “Объединенная авиастроительная корпорация [входит в госкорпорацию “Ростех”] передала Минобороны России первую в этом году партию новых многофункциональных истребителей Су-35С. Самолеты поколения 4++ прошли цикл наземных и летных испытаний в различных рабочих режимах и совершили перелет на аэродром базирования”, — сообщила пресс-служба корпорации.

Генеральный директор корпорации Вадим Бадеха заявил, что самолеты поставлены в соответствии с графиком, подчеркнув, что корпорация осознаёт “важность выполнения гособоронзаказа в полном объеме и в установленные сроки”. “Параллельно ведется работа по наращиванию мощностей, вводу в эксплуатацию новых объектов производственной инфраструктуры для реализации дальнейших планов по обеспечению обороноспособности страны. В производстве находятся новые партии самолетов Су-35С, Су-34 и Су-57”, — добавил Бадеха.

Су-35 — глубокая модификация советского истребителя завоевания превосходства в воздухе Су-27 (по классификации НАТО: Flanker или “Фланкёр”). Самолет прошел всестороннюю модернизацию и получил новые двигатели, датчики, авионику, вооружение и высокопрочный композитный планер с уменьшенной эффективной площадью рассеяния (ЭПР) и меньшими потребностями в обслуживании.

Первая партия Су-35 в 2025 году была передана ВКС России в первую неделю марта, а еще одна — ВВС Алжира, что впоследствии подтверждено спутниковыми снимками в апреле. Алжир стал первым оператором Су-35 почти за десятилетие, с тех пор как в ноябре 2015 года начались поставки 24 истребителей в Китай. На март пришелся важный поворотный момент программы Су-35: генеральный директор Бадеха сообщил, что разрабатываются планы по ускорению производства, а должностные лица ОАК отметили, что фирма вкладывается в обучение рабочей силы и модернизацию инфраструктуры, чтобы устранить узкие места и выйти на более высокие производственные темпы.

Ранее ожидалось, что производство Су-35 будет прекращено в начале 2030-х годов, однако планы по расширению парка российских истребителей и предвкушение крупных экспортных заказов предположительно предопределили смену курса: вместо этого было принято решение нарастить выпуск.

В январе генерал Корпуса стражей исламской революции Ирана Али Шадмани подтвердил, что его страна разместила заказы на Су-35. При этом ожидается, что Тегеран закупит крупную партию и выставит 64 или более самолетов на замену стареющего флота F-4D/E.

В числе покупателей Су-35 также могут оказаться Индонезия и КНДР: у первой имеется приостановленный заказ на 11 истребителей, тогда как вторая за последний год существенно смягчила ограничения на оборонное сотрудничество с Россией.