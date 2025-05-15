ОАЭ официально представили закупленную ранее в Южной Корее систему перехвата баллистических ракет M-SAM-II

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13 мая Объединённые Арабские Эмираты официально представили южнокорейскую систему противоракетной обороны M-SAM-II, также известную как Cheongung Block-II, что стало первым публичным ее показом на Ближнем Востоке, пишет военное издание Army Recognition.

Издание отмечает, что эта система, разработанная компанией LIG Nex1 и представленная на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби в феврале, отражает растущую роль Южной Кореи на мировом рынке вооружений.

ЗРК M-SAM-II, интегрированный с системами THAAD и PAC-3 американского производства, является частью расширяющейся многоуровневой стратегии противовоздушной и противоракетной обороны ОАЭ, направленной на противодействие таким угрозам, как крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотные летательные аппараты.

Сделка по продаже этих систем и не только их на сумму 3,5 миллиарда долларов была заключена еще в январе 2022 года во время визита тогдашнего южнокорейского президента Мун Чжэ Ина в Эмираты. Она стала крупнейшим оборонным экспортным контрактом Южной Кореи.

M-SAM-II — это зенитно-ракетный комплекс средней дальности нового поколения, который перехватывает баллистические цели на завершающей стадии их полёта. Система работает в диапазоне от 20 до 50 километров, на высоте от 15 до 40 километров и с максимальной скоростью ракеты-перехватчика 5 Махов (1,7 км/с).