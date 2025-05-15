Войти
Военное обозрение

ОАЭ официально представили закупленную ранее в Южной Корее систему перехвата баллистических ракет M-SAM-II

297
0
0

Источник изображения: topwar.ru

13 мая Объединённые Арабские Эмираты официально представили южнокорейскую систему противоракетной обороны M-SAM-II, также известную как Cheongung Block-II, что стало первым публичным ее показом на Ближнем Востоке, пишет военное издание Army Recognition.

Издание отмечает, что эта система, разработанная компанией LIG Nex1 и представленная на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби в феврале, отражает растущую роль Южной Кореи на мировом рынке вооружений.

ЗРК M-SAM-II, интегрированный с системами THAAD и PAC-3 американского производства, является частью расширяющейся многоуровневой стратегии противовоздушной и противоракетной обороны ОАЭ, направленной на противодействие таким угрозам, как крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотные летательные аппараты.

Сделка по продаже этих систем и не только их на сумму 3,5 миллиарда долларов была заключена еще в январе 2022 года во время визита тогдашнего южнокорейского президента Мун Чжэ Ина в Эмираты. Она стала крупнейшим оборонным экспортным контрактом Южной Кореи.

M-SAM-II — это зенитно-ракетный комплекс средней дальности нового поколения, который перехватывает баллистические цели на завершающей стадии их полёта. Система работает в диапазоне от 20 до 50 километров, на высоте от 15 до 40 километров и с максимальной скоростью ракеты-перехватчика 5 Махов (1,7 км/с).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
США
Южная Корея
Продукция
Patriot ЗРК
THAAD
Компании
LIG Nex1
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.05 11:44
  • 8879
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.05 11:44
  • 212
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 15.05 06:18
  • 8
Российский сверхзвуковой пассажирский самолет — преемник Ту-144 — будет летать со скоростью 2500 км/ч на расстояние свыше 8500 км
  • 15.05 04:53
  • 1
«Карантин» на Балтике – второй фронт альянса
  • 15.05 01:06
  • 0
Ответ на "Россия изменила правила ведения войны. И НАТО пришлось признать поражение (Business Insider, Германия)"
  • 14.05 19:54
  • 0
Ответ-2 на "«Для российских танков это было бы фатально»: по словам ВСУ, Leopard 2 выдержал налёт дронов и подрыв боекомплекта"
  • 14.05 18:30
  • 0
Ответ на ""Господство НАТО ставится под сомнение". Западу придется сменить военную доктрину из-за СВО"
  • 14.05 17:37
  • 0
Ответ на "«Для российских танков это было бы фатально»: по словам ВСУ, Leopard 2 выдержал налёт дронов и подрыв боекомплекта"
  • 14.05 14:37
  • 0
Выборы в Польше: исход решится во втором туре
  • 14.05 05:29
  • 2
"Господство НАТО ставится под сомнение". Западу придется сменить военную доктрину из-за СВО
  • 14.05 05:00
  • 0
Что в СССР было и реально "участвующим в бою", и "не имеющим аналогов/на уровне лучших аналогов/превосходящим аналоги".
  • 14.05 00:36
  • 2
«Карантин» на Балтике – второй фронт альянса
  • 13.05 23:54
  • 0
О роли Войны, репараций, трофеев, lend-lease'а, международного сотрудничества для развития СССР, в том числе в военной области.
  • 13.05 17:59
  • 3
Сигнал Китаю: на авиашоу в Японии США продемонстрировали новую ракету «воздух-воздух» AIM-174B
  • 13.05 12:06
  • 57
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников