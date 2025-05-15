«Истребитель показал свой темперамент в небе»: Су-30МКИ ВВС Индии удалось уклониться от ракет китайского происхождения

Источник изображения: topwar.ru
Конфликт между Нью-Дели и Исламабадом, который разразился в начале мая, позволил выявить слабые и сильные стороны противоборствующих армий. К числу последних индийские обозреватели относят истребитель Су-30МКИ, который, как утверждается, позволил добиться победы над Пакистаном, запросившим в итоге перемирие.
- говорится в издании IDRW.
Как указывается, ранее, в 2019 году в ходе краткосрочного конфликта в районе Балакота, Су-30МКИ удалось уклониться от нескольких американских ракет AIM-120C-5 AMRAAM класса «воздух-воздух» (с дальностью полёта 100–120 км), которые были запущены истребителями ВВС Пакистана и представляют собой одну из наибольших угроз для боевых самолётов любого типа.
Тогда на одну машину пришлось 4-5 ракет. Су-30МКИ не только уклонился от них, но и сбил с толку радиолокационные ГСН, превратив УРВВ в неуправляемые «болванки», рухнувшие в итоге на индийскую территорию.
Отмечается, что на этот раз Су-30МКИ ушёл от атаки УРВВ PL-15E и ракет класса «земля-воздух» ЗРК HQ-9BE, которые имеют китайское происхождение и были поставлены Исламабаду:
Как поясняется, PL-15E, экспортный вариант PL-15 с дальностью полёта около 145 км, оснащён радиолокационной ГСН с АФАР и двухимпульсным реактивным двигателем. Комплекс ПВО HQ-9BE имеет радиус поражения 200 км.
Источник изображения: topwar.ru
По словам автора, живучесть Су-30МКИ на поле боя обусловлена сочетанием передовых технологий, аэродинамической конструкцией и мастерством лётчиков.
За обнаружение угроз на дальних подступах отвечает бортовая РЛС Н011М «Барс», которая является не такой продвинутой, как радары с АФАР, но способна распознавать крупные цели на дистанции до 400 км.
Оборона в ближней зоне возложена на модуль постановки помех EL/M-8222 [от израильской компании Elta], который нарушает работу РЛС и срывает наведение ракет противника за счёт радиоэлектронного противодействия. Он в сочетании с комплексом предупреждения Tarang RWR, позволяет применять контрмеры, такие как отстрел дипольных отражателей и ложных мишеней.
Двигатели АЛ-31ФП с управляемым вектором тяги позволяют выполнять сложные фигуры пилотажа, такие как «кобра Пугачёва» и манёвр Хербста, которые дают самолёту возможность быстро менять направление полёта и уйти с курса поражающих их ракет. Манёвренность повышает переднее оперение и аэродинамическая конструкция в целом, затрудняя наведение средств поражения. Су-30МКИ также эффективно действует на малых высотах, сбивая с толку радары ЗРК.
- отмечает автор.