«Истребитель показал свой темперамент в небе»: Су-30МКИ ВВС Индии удалось уклониться от ракет китайского происхождения

Источник изображения: topwar.ru

Конфликт между Нью-Дели и Исламабадом, который разразился в начале мая, позволил выявить слабые и сильные стороны противоборствующих армий. К числу последних индийские обозреватели относят истребитель Су-30МКИ, который, как утверждается, позволил добиться победы над Пакистаном, запросившим в итоге перемирие.

Су-30МКИ, часто называемый «монстром» за его внушительные размеры, манёвренность и боевую мощь, в очередной раз показал свой темперамент в небе

- говорится в издании IDRW.

Как указывается, ранее, в 2019 году в ходе краткосрочного конфликта в районе Балакота, Су-30МКИ удалось уклониться от нескольких американских ракет AIM-120C-5 AMRAAM класса «воздух-воздух» (с дальностью полёта 100–120 км), которые были запущены истребителями ВВС Пакистана и представляют собой одну из наибольших угроз для боевых самолётов любого типа.

Тогда на одну машину пришлось 4-5 ракет. Су-30МКИ не только уклонился от них, но и сбил с толку радиолокационные ГСН, превратив УРВВ в неуправляемые «болванки», рухнувшие в итоге на индийскую территорию.

Отмечается, что на этот раз Су-30МКИ ушёл от атаки УРВВ PL-15E и ракет класса «земля-воздух» ЗРК HQ-9BE, которые имеют китайское происхождение и были поставлены Исламабаду:

Оба изделия являются передовыми системами, предназначенными для поражения наиболее важных целей. Несмотря на то, что самолёт засветился на радарах противника, он смог справиться с угрозой. Это выдающееся достижение.

Как поясняется, PL-15E, экспортный вариант PL-15 с дальностью полёта около 145 км, оснащён радиолокационной ГСН с АФАР и двухимпульсным реактивным двигателем. Комплекс ПВО HQ-9BE имеет радиус поражения 200 км.

Источник изображения: topwar.ru

По словам автора, живучесть Су-30МКИ на поле боя обусловлена сочетанием передовых технологий, аэродинамической конструкцией и мастерством лётчиков.

За обнаружение угроз на дальних подступах отвечает бортовая РЛС Н011М «Барс», которая является не такой продвинутой, как радары с АФАР, но способна распознавать крупные цели на дистанции до 400 км.

Оборона в ближней зоне возложена на модуль постановки помех EL/M-8222 [от израильской компании Elta], который нарушает работу РЛС и срывает наведение ракет противника за счёт радиоэлектронного противодействия. Он в сочетании с комплексом предупреждения Tarang RWR, позволяет применять контрмеры, такие как отстрел дипольных отражателей и ложных мишеней.

Двигатели АЛ-31ФП с управляемым вектором тяги позволяют выполнять сложные фигуры пилотажа, такие как «кобра Пугачёва» и манёвр Хербста, которые дают самолёту возможность быстро менять направление полёта и уйти с курса поражающих их ракет. Манёвренность повышает переднее оперение и аэродинамическая конструкция в целом, затрудняя наведение средств поражения. Су-30МКИ также эффективно действует на малых высотах, сбивая с толку радары ЗРК.

Лётчики ВВС Индии являются одними из самых подготовленных в мире и имеют большой опыт участия в таких учениях, как Cope India и Red Flag, где Су-30МКИ превзошли западные истребители, в том числе F-15C и F-16. В итоге способность этих самолётов сочетать средства РЭБ, контрмеры и агрессивное маневрирование сыграла решающую роль в уклонении от таких угроз как PL-15E и HQ-9BE

- отмечает автор.