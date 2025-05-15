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Военное обозрение

«Легко уничтожаются дронами»: Эксперт утверждает, что командование ВСУ полностью пересмотрело тактику применения танков на поле боя

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Источник изображения: topwar.ru

Украинская армия стала меньше использовать танки на поле боя, предпочитая действовать пехотой. Причиной этого стали российские FPV-дроны, уничтожающие тяжелые бронированные машины, несмотря на существующую защиту. Об этом пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.

По мнению западного эксперта, украинская армия получила от западных стран одни из «самых лучших танков в мире» — это немецкие Leopard 1A5 и Leopard 2A4. Однако боевые действия показали, что эти тяжелые боевые машины легко уничтожаются небольшими ударными дронами. Это полностью поменяло тактику применения танков на поле боя, они теперь не ходят в лобовые атаки, как в начале конфликта, а применяются с дальней дистанции в качестве артиллерии.

Потеряв более тысячи танков, многие из которых были уничтожены российскими беспилотниками, украинское руководство признало, что тяжелые, мощно вооруженные боевые машины должны действовать по-другому, если они хотят выжить на поле боя, где повсюду находятся крошечные дроны.

- пишет Экс.

Как отмечает эксперт, украинское военное руководство пересмотрело применение танков, якобы приняв решение расформировать четыре танковые бригады с созданием танковых батальонов, которые войдут в состав механизированных и пехотных бригад, а также корпусов. Танк перестает играть на поле боя ведущую роль, переходя к вспомогательной. И хотя у ВСУ станет меньше танкистов, зато появится больше пехотинцев.

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Страны
Украина
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
Проекты
БПЛА
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