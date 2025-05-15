США и Эр-Рияд подписали сделку на сумму 600 млрд. долл., военная составляющая соглашения оценивается в 142 млрд. долл.

ЦАМТО, 14 мая. США и Саудовская Аравия подписали пакет соглашений и инвестиционных обязательств на сумму свыше 600 млрд. долл., что стало крупнейшей сделкой в истории экономического сотрудничества двух стран.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в распространенном 13 мая заявлении Белого дома.

Церемония подписания состоялась в Эр-Рияде в присутствии президента США Дональда Трампа и наследного принца Мухаммеда бен Салмана, которые подтвердили намерение обеих стран углубить стратегическое партнерство и обеспечить долгосрочное экономическое процветание.

Как сообщается, наряду с экономическим взаимодействием и инвестиционными обязательствами по ключевым направлениям в гражданском сегменте, США и Саудовская Аравия заключили крупнейшее в истории двустороннее соглашение о военном сотрудничестве общей стоимостью около 142 млрд. долл.

Документ предусматривает поставки современного вооружения и техники американского производства, развитие систем противовоздушной и противоракетной обороны, модернизацию береговой и пограничной служб Саудовской Аравии, а также обучение и всестороннюю поддержку саудовских вооруженных сил.

В Белом доме подчеркнули, что пакет соглашений и инвестиционных обязательств в гражданском и военном сегментах "закладывает основу новой золотой эры в отношениях двух стран" и будет способствовать созданию рабочих мест и экономическому росту как в США, так и в Саудовской Аравии.