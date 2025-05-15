«Показала высокую точность и эффективность»: После столкновений с Пакистаном Индия намерена закупить дополнительные ЗРС С-400 «Триумф»

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Индия высоко оценила результативность российской ракетной системы С-400 «Триумф», сыгравшей основную роль при прикрытии индийских территорий во время операции Sindoor против Пакистана. Об этом сообщает India Today TV со ссылкой на высокопоставленные источники в Минобороны страны.

Индия планирует закупить у России дополнительные системы С-400, прекрасно показавшие себя при отражении ракетных ударов Пакистана, а также при перехвате запущенных пакистанскими военными беспилотников. По информации издания, Нью-Дели уже обратилось к Москве с просьбой предоставить какое-то количество новых российских зенитных систем. Подробностей возможной сделки пока нет, всё на уровне предварительных запросов, но, по мнению источников в индийском оборонном ведомстве, с большой вероятностью Россия сделку одобрит.

По словам индийских официальных лиц, знакомых с операцией, С-400 продемонстрировали высокую точность и эффективность в противодействии воздушным угрозам с западной границы.

- сообщает издание.

Напомним, что Индия в 2018 году заключила контракт с Россией на поставку 5 полковых комплектов ЗРС С-400 «Триумф». Практически все полученные индийцами российские зенитные системы, получившие в Индии название Sudarshan Chakra, размещены на границах с Китаем и Пакистаном для отражения массированного удара в случае начала боевых действий.

Кстати, заявление Пакистана о якобы уничтоженной в ходе боевых действий одной из систем С-400 оказалось недостоверным. Как заявляют в Нью-Дели, все комплексы в рабочем состоянии и готовы к действию.