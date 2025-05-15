Войти
Военное обозрение

«Показала высокую точность и эффективность»: После столкновений с Пакистаном Индия намерена закупить дополнительные ЗРС С-400 «Триумф»

345
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Индия высоко оценила результативность российской ракетной системы С-400 «Триумф», сыгравшей основную роль при прикрытии индийских территорий во время операции Sindoor против Пакистана. Об этом сообщает India Today TV со ссылкой на высокопоставленные источники в Минобороны страны.

Индия планирует закупить у России дополнительные системы С-400, прекрасно показавшие себя при отражении ракетных ударов Пакистана, а также при перехвате запущенных пакистанскими военными беспилотников. По информации издания, Нью-Дели уже обратилось к Москве с просьбой предоставить какое-то количество новых российских зенитных систем. Подробностей возможной сделки пока нет, всё на уровне предварительных запросов, но, по мнению источников в индийском оборонном ведомстве, с большой вероятностью Россия сделку одобрит.

По словам индийских официальных лиц, знакомых с операцией, С-400 продемонстрировали высокую точность и эффективность в противодействии воздушным угрозам с западной границы.

- сообщает издание.

Напомним, что Индия в 2018 году заключила контракт с Россией на поставку 5 полковых комплектов ЗРС С-400 «Триумф». Практически все полученные индийцами российские зенитные системы, получившие в Индии название Sudarshan Chakra, размещены на границах с Китаем и Пакистаном для отражения массированного удара в случае начала боевых действий.

Кстати, заявление Пакистана о якобы уничтоженной в ходе боевых действий одной из систем С-400 оказалось недостоверным. Как заявляют в Нью-Дели, все комплексы в рабочем состоянии и готовы к действию.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Пакистан
Россия
Продукция
К-152 Нерпа
С-400 Триумф
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.05 11:44
  • 8879
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.05 11:44
  • 212
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 15.05 06:18
  • 8
Российский сверхзвуковой пассажирский самолет — преемник Ту-144 — будет летать со скоростью 2500 км/ч на расстояние свыше 8500 км
  • 15.05 04:53
  • 1
«Карантин» на Балтике – второй фронт альянса
  • 15.05 01:06
  • 0
Ответ на "Россия изменила правила ведения войны. И НАТО пришлось признать поражение (Business Insider, Германия)"
  • 14.05 19:54
  • 0
Ответ-2 на "«Для российских танков это было бы фатально»: по словам ВСУ, Leopard 2 выдержал налёт дронов и подрыв боекомплекта"
  • 14.05 18:30
  • 0
Ответ на ""Господство НАТО ставится под сомнение". Западу придется сменить военную доктрину из-за СВО"
  • 14.05 17:37
  • 0
Ответ на "«Для российских танков это было бы фатально»: по словам ВСУ, Leopard 2 выдержал налёт дронов и подрыв боекомплекта"
  • 14.05 14:37
  • 0
Выборы в Польше: исход решится во втором туре
  • 14.05 05:29
  • 2
"Господство НАТО ставится под сомнение". Западу придется сменить военную доктрину из-за СВО
  • 14.05 05:00
  • 0
Что в СССР было и реально "участвующим в бою", и "не имеющим аналогов/на уровне лучших аналогов/превосходящим аналоги".
  • 14.05 00:36
  • 2
«Карантин» на Балтике – второй фронт альянса
  • 13.05 23:54
  • 0
О роли Войны, репараций, трофеев, lend-lease'а, международного сотрудничества для развития СССР, в том числе в военной области.
  • 13.05 17:59
  • 3
Сигнал Китаю: на авиашоу в Японии США продемонстрировали новую ракету «воздух-воздух» AIM-174B
  • 13.05 12:06
  • 57
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников