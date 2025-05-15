Китай приветствует прекращение огня между Пакистаном и Индией, надеется на устойчивый мир в регионе - МИД КНР

Пекин. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Китай поддерживает достижение соглашения о прекращении огня между Пакистаном и Индией, надеется на его соблюдение, поддержание регионального мира, заявил замминистра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун.

"Сунь Вэйдун заявил, что Китай приветствует и поддерживает достижение всеобъемлющего и прочного прекращения огня между Пакистаном и Индией, настаивает на урегулировании разногласий путем диалога и консультаций, привержен совместному поддержанию регионального мира и стабильности", - говорится с в сообщении МИД КНР о встрече замминистра с послом Пакистана в Пекине Халилом Хашми.