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ТАСС

В Пентагоне допустили прямой конфликт США и РФ при эскалации украинского кризиса

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© Alex Wong/ Getty Images, архив
© Alex Wong/ Getty Images, архив.
Источник изображения: © Alex Wong/ Getty Images, архив

Убежденность России, КНР, КНДР и Ирана в "упадке Запада порождает растущее стремление бросить вызов Соединенным Штатам", считает глава Северного командования американских ВС генерал Грегори Гийо

ВАШИНГТОН, 14 мая. /ТАСС/. Пентагон считает возможным прямое противостояние США и России в случае эскалации украинского кризиса. Об этом говорится в письменном заявлении главы Северного командования Вооруженных сил США генерала Грегори Гийо, подготовленном к слушаниям в комитете по вооруженным силам Сената Конгресса США.

По оценке генерала, занимающего также пост главы Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки, "вероятность прямого конфликта между США с одним из их ключевых соперников возрастает". Согласно изложенной им версии, несмотря то, что КНР, Россия, КНДР и Иран "стремятся избежать вооруженного конфликта" с США, убежденность этих стран в "упадке Запада порождает растущее стремление бросить вызов Соединенным Штатам на международной арене и повышает риск просчета".

Как утверждал Гийо, в украинском кризисе "остаются возможными пути, при которых эскалация конфликта приведет к прямому военному столкновению с Соединенными Штатами". В то же время ситуация на Ближнем Востоке грозит, по версии главы Северного командования ВС США, "прямым военным конфликтом с Ираном и его прокси-силами".

Напряженность вокруг Тайваня и в Южно-Китайском море, по утверждению Гийо, также несет "постоянную угрозу эскалации в военный конфликт между Китаем и США". При этом, по его оценке, ситуация на Корейском полуострове грозит "возобновлением конфликта". 

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Иран
Китай
КНДР
Россия
США
Тайвань
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