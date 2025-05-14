Келлог: идут дискуссии о возможности развертывания военных Британии, Франции, ФРГ и Польши на западе Украины

США могут ввести санкции против ЦБ РФ и перевозчиков российской нефти

Вашингтон. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог во вторник заявил, что идет обсуждение возможности развертывания войск Британии, Франции, ФРГ и Польши на Украине к западу от реки Днепр для слежения за возможным прекращением огня.

"Мы обсуждаем переброску сил обеспечения стабильности (...) размещение британских, французских, а также немецких и польских войск к западу от Днепра, что означает - они будут вне зоны контакта сторон", - сказал Келлог в интервью телеканалу Fox news.

"Так можно будет следить за соблюдением режима прекращения огня", - пояснил Келлог.

Он подчеркнул, что вначале надо добиться перемирия на 30 дней, а затем говорить о территориальных вопросах. Также, добавил Келлог, обсуждалась судьба Запорожской АЭС.

В то же время, отметил спецпосланник, в случае неудачи переговоров США могут ввести "значительные санкции", в том числе против ЦБ РФ и морских перевозчиков российской нефти.

Также Келлог сказал, что если президент РФ Владимир Путин прибудет на переговоры России и Украины в Стамбуле, то туда может отправиться и президент США Дональд Трамп.

"Мы надеемся, что Путин там тоже будет, и тогда Трамп тоже приедет", - отметил Келлог.

В ночь на воскресенье, 11 мая Путин выступил с предложением о возобновлении прерванных прямых переговоров с Украиной в Стамбуле 15 мая.