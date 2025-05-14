Лула да Силва: план Бразилии и КНР по Украине призван вернуть мир в Европу

Договоренности между двумя странами создают основу для всеобъемлющего диалога, указал президент Бразилии

ПЕКИН, 13 мая. /ТАСС/. Предложения Бразилии и Китая по урегулирования конфликта на Украине позволят заложить основу для всеобъемлющего диалога сторон и восстановления мира в Европе. Об этом заявил лидер южноамериканской республики Луис Инасиу Лула да Силва в ходе совместного заявления для прессы по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

"Общие договоренности между Бразилией и Китаем, нацеленные на политическое урегулирование кризиса на Украине, создают основу для всеобъемлющего диалога, который позволит вернуть мир в Европу", - сказал бразильский лидер.

Лула да Силва вновь призвал к реформе ООН, подчеркнув, что нынешний формат Совета Безопасности ООН не позволяет справиться с основными вызовами на планете. "Совет Безопасности должен отражать сложившееся в современных реалиях разнообразие", - подчеркнул он.

12 мая телеканал CNN Brasil со ссылкой на специального помощника президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморима сообщил, что Лула да Силва в ходе прошедших 9 мая в Кремле переговоров с российским лидером Владимиром Путиным предложил выступить в качестве посредника на переговорах по Украине. Аморим добавил, что позиция бразильского руководства близка к той, которую заняла администрация президента США Дональда Трампа - содействовать скорейшему началу переговорного процесса.