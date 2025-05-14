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ТАСС

Уиткофф: Трамп "в ультимативной форме" настаивает на прямых переговорах России и Украины

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo/ Mark Schiefelbein

Если этого не произойдет, Вашингтон выйдет из переговорного процесса, сообщил спецпосланник американского лидера

ВАШИНГТОН, 13 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выступает за прямые контакты России и Украины по урегулированию конфликта, если этого не произойдет, Вашингтон выйдет из переговорного процесса. Об этом сообщил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.

"Президент выдвинул ультиматум обеим сторонам, что без этих прямых переговоров, если они не состоятся быстро, то, считает он, Соединенные Штаты должны дистанцироваться от этого конфликта, что бы это ни значило, и просто не вмешиваться в него. Это то, в чем мы хотим выступить посредниками. Это не наша война. Не мы начали войну, но мы хотим помочь положить ей конец. Речь идет о прекращении огня: все прекращают насилие, и мы проводим немного времени вместе, чтобы убедиться, что мы можем справиться с основными проблемами. Я думаю, что мы сможем", - сказал Уиткофф порталу Breitbart News. Как отмечает портал, интервью было записано 8 мая. 

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Россия
США
Украина
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Трамп Дональд
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