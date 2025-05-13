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ЦАМТО

ЕС в ближайшие недели потратит 900 млн. евро доходов от активов РФ на оружие и боеприпасы для Киева

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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

ЦАМТО, 12 мая. ЕС в ближайшие недели потратит 900 млн. евро доходов от активов РФ на оружие и боеприпасы для Киева, еще 1 млрд. евро пойдет на производство БЛА и ракет на Украине.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Шарль Фрис, выступивший 12 мая на втором форуме оборонной промышленности ЕС-Украина в Брюсселе.

"Глава дипломатии ЕС Кая Каллас на прошлой неделе объявила, что ЕС инвестирует 1 млрд. евро в оборонную промышленность Украины. Контракты были подписаны во Львове на прошлой неделе, и теперь деньги будут инвестированы в передовые разработки украинской оборонной промышленности, например, в производство беспилотных летательных аппаратов и ракет. Но это еще не все. В ближайшие две недели мы также потратим дополнительно 900 млн. евро на закупку оружия и боеприпасов для Украины", – сообщил он.

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