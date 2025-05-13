Сигнал Балканам? В чем смысл военного сотрудничества между Венгрией и Сербией - Мнения ТАСС

Иван Лебедев — о соглашении в области обороны и спецназе в Баня-Луке

Правительство Виктора Орбана обвинили в том, что оно хочет втянуть Венгрию в военный конфликт на Балканах. Такое заявление прозвучало в конце апреля от независимого депутата парламента Акоша Хадхази (обычно голосует вместе с оппозицией). Поводом же стали высказывания заместителя главы венгерского МИД Левенте Мадьяра о намерении не допустить новой войны в регионе.

Хадхази да и многие другие восприняли это как готовность Венгрии вмешаться в ситуацию на стороне Сербии и Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины).

За мир или войну

У сербов установились хорошие связи с Венгрией, но при этом сохраняются напряженные отношения едва ли не со всеми соседями в районе Западных Балкан, а также лидерами Евросоюза в Брюсселе.

"Действительно ли Венгрия готова применить военную силу?" — вопрошал парламентарий, опубликовав выдержки из боснийских газет. Они писали, что Мадьяр во время поездки в Баня-Луку для встречи с главой Республики Сербской Милорадом Додиком якобы заявил, что если там возникнет конфликт, то Венгрия не останется в стороне и должна будет в него вмешаться. Как и следовало ожидать, венгерская оппозиция постаралась раздуть из этого скандал.

"Будапешт официально заявляет, что выступает за мир, но при этом направляет спецназ в Боснию и подписывает оборонные соглашения с Сербией", — негодовал Хадхази. Депутат направил запрос министру иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петеру Сийярто с требованием прояснить ситуацию.

Прояснить ее постарался сам Мадьяр, ответивший, что подобные утверждения — "чистая ложь". "Я никогда не говорил ни в Боснии, ни где-либо еще, что Венгрия хотела бы каким-то образом вмешаться в возможный конфликт на Балканах на чьей-либо стороне", — заявил заместитель министра, уточнив, что Венгрия просто стремится с помощью дипломатии предотвратить возникновение очередной войны в этом регионе.

Спецназ в Баня-Луке

Однако считать, что на этом тема закрыта, пока нельзя. В своем ответе Мадьяр не стал затрагивать ни отправку в БиГ венгерского спецназа, ни военные соглашения с Сербией, о которых говорил Хадхази. А эти вопросы вызвали не меньше, а может быть, и больше комментариев — в том числе в России.

Что касается спецназа, то речь идет о недавней поездке в Боснию и Герцеговину нескольких десятков сотрудников Антитеррористического центра Венгрии, которые должны были помочь в подготовке местных служб безопасности. Их миссия совпала по времени с вынесением судебного решения по делу Додика, обвиненного в игнорировании решений Высокого представителя международного сообщества в стране Кристиана Шмидта. Лидер боснийских сербов был приговорен к году тюремного заключения, и, хотя он оспорил вердикт суда, над ним нависла опасность ареста.

Орбан, поддерживающий с Додиком дружеские отношения, назвал это "охотой на ведьм", а на Балканах поползли слухи, что из Будапешта вылетела группа спецназа для его защиты. Поскольку речь идет о деятельности спецслужб, правительство Венгрии воздерживается от комментариев на эту тему, но, видимо, на всякий случай не опровергает утверждения, что может прийти Додику на помощь. В конце концов, история знает примеры, когда политиков срочно эвакуировали из страны если не в багажнике, то на заднем сиденье бронированного автомобиля.

Не распространяется правительство Венгрии и по поводу военного соглашения с Сербией, которое с подачи президента этой страны Александра Вучича было воспринято чуть ли не как заключение "военного альянса" между двумя странами. Выдавая желаемое за действительное, некоторые "эксперты" договорились даже до того, что внутри Европы якобы "создается нечто вроде анти-НАТО".

Громкие слова, стандартные договоренности

Действительно, 1 апреля Сербия и Венгрия подписали в Белграде меморандум о реализации Соглашения о стратегическом сотрудничестве в области обороны от 2023 года и план на 2025 год, который предусматривает проведение 79 совместных военных мероприятий — почти в два раза больше, чем в прошлом году. После этого Вучич заявил, что стороны движутся "к созданию военного альянса".

Но в Венгрии такого никто не говорил. И уж тем более не противопоставлял сотрудничество с Сербией своему участию в НАТО. Венгрия, как неоднократно подтверждало правительство, остается лояльным членом Североатлантического альянса и рассматривает его в качестве гарантии своей безопасности. Другое дело, что Венгрия — в отличие от других стран ЕС и НАТО — не видит сейчас угроз своей безопасности, в том числе со стороны России.

Таким образом, нынешнее соглашение с Сербией стало всего лишь конкретизацией рамочных договоренностей двухлетней давности. Оно не носит стратегического характера и не накладывает на его участников никаких обязательств в области совместной обороны — пункта о взаимопомощи там нет. Подобные стандартные договоренности — обычное явление, они часто заключаются между разными странами.

"Следовательно, это не может быть истолковано как начало формирования военного союза между Сербией и Венгрией. Хотя президент Сербии выразил желание предпринять дальнейшие шаги в направлении создания военного союза, это вряд ли когда-либо осуществится по нескольким причинам", — считает сотрудник Белградского центра политики безопасности Ивана Ранкович.

Она напомнила, что Венгрия является членом НАТО и ее обязательства как члена альянса имеют приоритет над любым двусторонним сотрудничеством. Со своей стороны Сербия не собирается проситься в альянс и намерена сохранить нейтралитет в соответствии со Стратегией национальной безопасности, принятой в 2019 году. В то же время Сербия участвует в программе "Партнерство ради мира", которая "является основой практического сотрудничества между НАТО и отдельными государствами", сказала Ранкович интернет-порталу European Western Balkans.

Следует также учесть, что Венгрия заинтересована во взаимодействии с Сербией в таких областях, как поставки энергоносителей, развитие транспортной инфраструктуры, противодействие нелегальной миграции. Венгрия получает через Сербию российский газ, поступающий по газопроводу "Турецкий поток", строит нефтепровод в направлении Сербии для поставок туда российской нефти, идущей по южной ветке трубопровода "Дружба", и продолжает сооружение скоростной железной дороги по маршруту Будапешт — Белград.

При этом Венгрия активно поддерживает вступление Сербии в Евросоюз и, как сказал мне один из дипломатов в Будапеште, "исходит из того, что рано или поздно такое событие произойдет". Будапешт рассчитывает, что после этого у него в ЕС появится еще один важный единомышленник.

БТР-80 и МиГ-29

Оборонное соглашение между двумя странами не противоречит уставу НАТО и не мешает выполнению Венгрией своих обязательств в рамках альянса. Показательно, что реакция руководства НАТО на это событие была абсолютно спокойной.

Венгрии оно нужно как для укрепления общих отношений с Сербией, так и для развития военно-технического сотрудничества, а именно для возможного совместного производства и продажи систем вооружений. Кроме того, Будапешт и Белград планируют развивать связи в области военного образования и медицины.

В январе 2024 года Венгрия продала Сербии 26 бронетранспортеров БТР-80А российского производства, которые получила во второй половине 1990-х годов в счет оплаты долга РФ. Как сообщил министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки, сделка была осуществлена в связи с заменой военной техники в венгерской армии и в соответствии с соглашением об оборонном сотрудничестве от 2023 года. На основании той договоренности стороны учредили Рабочую группу по военной промышленности и закупкам вооружений.

Вооруженные силы Венгрии переходят на новую технику в соответствии со стандартами НАТО, в том числе осваивают боевую машину пехоты Lynx, разработанную германским концерном Rheinmetall. В августе 2020 года Венгрия подписала с этой компанией соглашение о создании совместного предприятия по производству таких БМП на заводе в Залаэгерсеге (область Зала). Вскоре после этого было принято решение о том, что венгерская армия закупит 218 машин Lynx на общую сумму около €2 млрд.

По сведениям старшего советника Центра по международным вопросам и вопросам безопасности (ISAC Fund) в Белграде Марко Савковича, "Сербия также закупила у Венгрии запчасти для истребителей МиГ-29". "Это очень важно в контексте санкций, введенных в отношении России, поскольку у нашей страны нет такого оборудования", — отметил сербский эксперт.

Ответ Белграда

Обычно документы, подобные меморандуму от 1 апреля, подписываются на уровне глав департаментов военных ведомств. Однако, по сведениям венгерского интернет-издания Telex, на этот раз Сербия попросила повысить уровень, и подписи под ним поставили министры обороны двух стран Братислав Гашич и Криштоф Салай-Бобровницки. Сделано это было в присутствии Вучича.

Как сообщили правительственные источники Telex, таким образом Белград стремился "придать больший политический вес уже существующему соглашению" по военным вопросам от 2023 года. "Это в первую очередь отвечает интересам сербов, поскольку они хотят послать остальным балканским странам сигнал о том, что они не одиноки", — отметило интернет-издание. По его словам, "это реакция Вучича на тот факт, что министры обороны Албании, Хорватии и Косова подписали 18 марта в Тиране трехсторонний меморандум о сотрудничестве в области обороны".

Сербские эксперты подтверждают это мнение. "Это ответ официального Белграда" на декларацию Тираны, Загреба и Приштины, сказал Савкович. В свою очередь Ранкович назвала подписание документа с Венгрией "посланием о том, что Сербии не угрожает опасность со стороны враждебных соседей".

Как и соглашение между Венгрией и Сербией, договоренности между Албанией, Хорватией и Косовом предусматривают проведение совместных военных учений, подготовку военнослужащих, установление связей между предприятиями ОПК, а также противодействие кибернападениям из-за рубежа и кампаниям по дезинформации. Проблема лишь в том, что одним из его участников является непризнанное Косово.

Несмотря на заверения премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, что военное сотрудничество с Албанией и Косовом не направлено против других стран, в Сербии по этому поводу выразили серьезную тревогу. Сербский МИД охарактеризовал это как "военный альянс" и "грубая провокация".

Но и военное сближение Сербии с Венгрией вызвало в регионе недовольство. Босния и Герцеговина заявила, что будет добиваться вывода венгерского миротворческого контингента из состава миссии EUFOR, которая следит на территории страны за соблюдением Дейтонских соглашений.

Обстановка на Балканах, в первую очередь в Боснии и Герцеговине, остается напряженной, государства региона наращивают закупки вооружений, но о возобновлении войны речь не идет. Эксперты считают, что местные политические элиты в этом не заинтересованы, да и сил у них недостаточно. Думаю, показательно, что в начале апреля руководство НАТО не стало включать ситуацию в регионе в повестку дня совещания глав МИД стран альянса в Брюсселе.