В Минобороны Индии опубликовали спутниковые снимки с результатами ударов по пакистанским военным объектам

Источник изображения: topwar.ru

Спутниковые снимки, опубликованные министерством обороны Индии и коммерческими операторами, подтвердили серию точных ударов по восьми ключевым авиабазам Пакистана. Операция была проведена 10 мая, незадолго до достижения сторонами договорённости о прекращении боевых действий, пишет Hindustan Times.

По данным источников издания, индийские военные нанесли удары крылатыми ракетами и другим высокоточным оружием в ответ на попытку Пакистана атаковать 26 военных объектов на территории страны. В материале говорится, что действия Нью-Дели продемонстрировали значительное технологическое и оперативное превосходство её вооружённых сил.

Так, георазведчик Дэмиен Саймон из The Intel Lab, проанализировав снимки, заявил, что удары были тщательно спланированы для уничтожения военной инфраструктуры с минимальными побочными разрушениями.

В частности, на авиабазе Нур Хан в Равалпинди повреждены операционное здание и техника, а в Саргодхе (провинция Пенджаб) взлётно-посадочная полоса получила два попадания, что временно вывело её из строя.

В свою очередь, на авиабазе Шахбаз в Джейкобабаде разрушен ангар рядом с диспетчерской вышкой, хотя сама башня не пострадала. Наконец, в Рахим Яр Хан повреждения ВПП оказались настолько серьёзными, что её восстановление займёт длительное время.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Авторы статьи напоминают, что операция «Синдур», проведённая Индией за четыре дня, включала не только удары по террористическим лагерям, но и по критически важным военным объектам Пакистана. Эти действия стали ответом на эскалацию напряжённости и подтвердили способность Индии наносить высокоточные удары в глубине территории противника, как пишет индийская пресса.