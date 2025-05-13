Министр обороны РФ Андрей Белоусов 8-10 мая провел переговоры с главами военных ведомств 10 стран

ЦАМТО, 12 мая. Ниже приведены сообщения Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по тематике состоявшихся переговоров Андрея Белоусова с главами военных ведомств 10 стран.

Республика Абхазия

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Республики Абхазия генерал-полковником Владимиром Ануа.

"Республика Абхазия – наш надежный союзник в Закавказье. В рамках Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве формируем общее пространство обороны", – заявил Андрей Белоусов.

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что важным элементом обеспечения региональной безопасности является 7-я российская военная база, где особое внимание уделяется повышению ее боевых возможностей и всестороннему обеспечению военнослужащих и членов их семей.

"Оказываем Абхазии всестороннее содействие в совершенствовании национальных вооруженных сил и подготовке военных кадров. В российских военных вузах на безвозмездной основе обучаются 200 ваших военнослужащих. Намерены и дальше активно развивать двустороннее взаимодействие", – отметил министр обороны РФ.

Андрей Белоусов поблагодарил своего абхазского коллегу за участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. "Знаем, как высоко чтут подвиг абхазского народа, который внес большой вклад в разгром нацистской Германии".

В свою очередь, министр обороны Республики Абхазия генерал-полковник Владимир Ануа отметил, что "военное ведомство Абхазии высоко ценит ваш личный вклад, вклад Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил России в укрепление обороноспособности Республики Абхазия, повышение способности наших вооруженных сил к совместным действиям с 7-й российской военной базой по обеспечению военной безопасности Абхазии и России в Закавказье".

По итогам переговоров стороны подписали межправительственное соглашение о создании российской общеобразовательной школы на территории 7-й военной базы в Республике Абхазия.

Республика Конго

Министр обороны РФ Андрей Белоусов в канун Дня Победы провел переговоры с министром национальной обороны Республики Конго генерал-лейтенантом Шарлем Ришаром Монджо.

"Ценим традиционно дружественный характер отношений между нашими странами", – сказал Андрей Белоусов.

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что между Россией и Конго сформирована полноценная договорно-правовая база взаимодействия. "При этом наши связи в военной и военно-технической сфере во многом являются локомотивом двустороннего сотрудничества", – отметил министр обороны РФ.

Андрей Белоусов поблагодарил своего конголезского коллегу за участие в торжественных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В свою очередь, министр национальной обороны Республики Конго генерал-лейтенант Шарль Ришар Монджо выразил благодарность за возможность обменяться мнениями по актуальным вопросам военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Конго.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные направления дальнейшего взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран.

Республика Казахстан

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел двустороннюю встречу с министром обороны Республики Казахстан генерал-полковником Русланом Жаксылыковым.

"У нас очень многостороннее, многоплановое сотрудничество, которое развивается", – подчеркнул министр обороны РФ.

Андрей Белоусов также напомнил о роли Республики Казахстан в разгроме немецкого фашизма в Великой Отечественной войне.

"Мы вас встречаем не просто как дорогих гостей, а в полном соответствии с той ролью, которую мы вместе сыграли в разгроме немецкого фашизма", – сказал он.

В свою очередь, министр обороны Республики Казахстан генерал-полковник Руслан Жаксылыков подчеркнул, что Россия и Казахстан являются друзьями, соратниками и братьями по оружию.

"По установившиеся традиции, мы всегда чтим память наших отцов и наших дедов. Завтра мы с огромным удовольствием примем участие в параде. И наши подразделения в общем строю пройдут и порадуют всех жителей города Москвы и Российской Федерации в целом", – сказал Руслан Жаксылыков.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества по линии военных ведомств.

Республика Кыргызстан

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел двустороннюю встречу с министром обороны Республики Кыргызстан генерал-лейтенантом Бактыбеком Бекболотовым.

"Я очень рад нашей с Вами встрече. Вы вчера очень точно сказали, что мы все дети одной семьи, которая называется Советский народ. И эта семья перебила хребет фашизму", – сказал в ходе встречи министр обороны РФ.

Глава российского военного ведомства отметил, что генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов в свое время командовал Панфиловской дивизией, сформированной в Казахстане.

"В этом отношении наша общая история сильно переплетена", – подчеркнул Андрей Белоусов.

В свою очередь, министр обороны Республики Кыргыстан отметил, что "наши деды рука об руку, плечом к плечу добывали великую Победу, великой страны, великого народа".

"Конечно, очень много противников этой Победы, которые пытаются ее переписать. Я, как потомок воина, а мой дед от Сталинграда до Кенингсберга прошел, считаю, что мы обязаны дорожить этой Победой, этим днем", – сказал Бактыбек Бекболотов.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

Республика Узбекистан

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел двустороннюю встречу с министром обороны Республики Узбекистан генерал-майором Шухратом Халмухамедовым.

"Мы никогда не забудем, какую цену заплатила Узбекская ССР за Победу в Великой Отечественной войне. Конечно, участие военнослужащих Узбекистана в параде на Красной площади глубоко закономерно", – сказал в ходе встречи министр обороны РФ.

Андрей Белоусов отметил, что российская сторона также высоко ценит роль Узбекистана в вопросах тылового и военно-технического обеспечения советских подразделений в борьбе с фашизмом.

В свою очередь, Шухрат Халмухамедов поблагодарил российского коллегу за условия, созданные для подготовки воинского контингента Узбекистана, участвовавшего в военном параде в Москве.

"Для наших военнослужащих было гордостью пройти по брусчатке Красной площади", – сказал министр обороны Республики Узбекистан.

Он подчеркнул, что наши страны не должны забывать свою историю, "потому что без истории не будет будущего".

По итогам переговоров стороны подписали план реализации Программы стратегического партнерства Российской Федерации и Республики Узбекистане в военной области на 2026-2030 года.

Республика Нигер

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел двустороннюю встречу с министром обороны Республики Нигер корпусным генералом Салифу Моди.

"Рад возможности встретиться с вами. Благодарю, что приняли приглашение посетить торжественные мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", – сказал Андрей Белоусов.

Министр обороны РФ отметил, что приезд главы военного ведомства Республики Нигер свидетельствует о том, что победа над фашизмом является общим праздником.

"Стремимся к тому, чтобы весь спектр российско-нигерских военных связей динамично расширялся. Рассматриваем Конфедерацию государств Сахеля, как проявление решимости Нигера, Буркина-Фасо и Мали выстраивать новую архитектуру региональной безопасности, а также проводить независимый внешнеполитический курс с опорой на национальные интересы и собственный потенциал", – подчеркнул Андрей Белоусов.

Глава российского военного ведомства отметил, что сотрудничество с африканскими партнерами носит для России стратегический и долгосрочный характер, предусматривающий надежные равноправные и дружественные отношения.

"Вопросы нашего сотрудничества в оборонной сфере находятся на постоянном личном контроле Президента Российской Федерации", – подчеркнул глава российского военного ведомства.

В свою очередь, корпусной генерал Салифу Моди поблагодарил Андрея Белоусова за "приглашение на 80-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне".

Глава военного ведомства Нигера также выразил слова благодарности за внимание Российской Федерации, направленное на развитие взаимодействия и сотрудничества с Республикой Нигер и всеми государствами конфедерации Сахеля.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные направления взаимодействия между оборонными ведомствами России и Нигера.

Республика Мали

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны и по делам ветеранов Республики Мали корпусным генералом Садио Камарой.

"Пользуясь случаем, хочу поздравить Вас с присвоением воинского звания корпусной генерал. Это достойное признание вашего профессионализма и вклада в укрепление национальной государственности", – сказал Андрей Белоусов.

Министр обороны РФ отметил, что у военных ведомств двух стран большая общая повестка сотрудничества. "Много вопросов, которые мы сейчас решаем и есть еще ряд вопросов, которые еще предстоит решить".

В свою очередь, корпусной генерал Садио Камара поздравил главу российского военного ведомства от имени президента Конфедерации стран Сахеля Ассими Гоиты с успешным празднованием 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"Мы понимаем, что без жертвы Советского Союза мир сегодня был бы совершенно другим. Мы понимаем значение вашей жертвы", – подчеркнул он.

Садио Камара заверил, что власти и народ Сахеля поддерживают Российскую Федерацию, в ее борьбе с нацизмом.

"Особенно в специальной военной операции, которая, без сомнения, скоро завершится победой. Храбрость русских солдат и народа останется для нас вечным источником вдохновения", – добавил министр обороны Мали.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные направления взаимодействия между оборонными ведомствами двух государств.

Буркина-Фасо

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов встретился с министром обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо бригадным генералом Селестином Симпоре.

"Буркина-Фасо является близким другом и союзником России. Мы испытываем искренние дружеские чувства к вашей стране. У нас много общих задач и проектов", – сказал Андрей Белоусов.

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что Россия приветствует и поддерживает стремление Буркина-Фасо "выражать свое мнение, отстаивать свой суверенитет".

"Уверен, что наша совместная работа в рамках российско-буркинийского соглашения о военном сотрудничестве будет способствовать повышению боевых возможностей вашей армии", – добавил министр обороны РФ.

В свою очередь, бригадный генерал Селестин Симпоре подчеркнул, что Россия и Буркина-Фасо далеко продвинулись в области военно-технического сотрудничества, реализовав целый ряд проектов.

Он также поблагодарил Андрея Белоусова за приглашение принять участие "в праздновании годовщины Великой Победы над нацизмом, которое позволило освободить весь мир и обеспечить жизнь сегодня".

"Мы передаем вам братские пожелания от всего буркинийского народа, которые отражают дух дружбы и братства между нашими народами", – добавил он.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальных направлений взаимодействия по линии оборонных ведомств.

Республика Нигерия

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел переговоры с начальником Главного штаба Вооруженных Сил Федеративной Республики Нигерия генерал-майором Кристофером Гвабином Мусой.

"Мы рассматриваем Нигерию как перспективного партнера на африканском континенте", – заявил Андрей Белоусов.

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что Россия поддерживает стремление нигерийских властей к укреплению национальных вооруженных сил для защиты суверенитета страны и безопасности в регионе.

"Позитивно оцениваем ваш настрой на плодотворное сотрудничество с нашей страной в военной и военно-технической сферах", – добавил министр обороны РФ.

В свою очередь, генерал-майор Кристофер Гвабин Муса заявил, что Нигерия дорожит дружбой с Россией, высоко ценит всю помощь, которая является зачастую критически важной для многих стран.

"С нетерпением ждем этих обсуждений. Вы не просто что-то обещаете, вы обещаете и делаете. И каждый знает, что Россия работает во благо мира и стабильности. Во время переговоров нацелены обсудить с вами вопросы сотрудничества", – добавил он.

В ходе переговоров стороны обсудили наиболее актуальные вопросы взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран.

Ливия

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром.

В ходе переговоров обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в области обороны, а также в целом ситуация в Ливии.

Стороны подтвердили обоюдный настрой развивать взаимодействие по линии военных ведомств двух стран в целях обеспечения безопасности и стабильности в Ближневосточном регионе.

Кроме того, заместители министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров и генерал-полковник Александр Фомин провели личные встречи с руководством оборонных ведомств Индии, Кубы, Мьянмы, Лаоса, Южно-Африканской Республики, Алжира, Республики Экваториальная Гвинея, в рамках которых состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в области военного и военно-технического сотрудничества.