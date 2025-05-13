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Франция направит доходы от замороженных активов РФ на обслуживание гаубиц CAESAR, переданных Украине

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Французские установки 155-мм САУ Caesar
Французские установки 155-мм САУ Caesar.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Cover Images

ЦАМТО, 12 мая. Франция направит доходы от замороженных активов РФ на обслуживание самоходных гаубиц CAESAR, которые Париж передал Киеву.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 9 мая глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

"Вскоре мы объявим, что благодаря задействованию доходов от замороженных активов Франция сможет через свое предприятие (франко-германского оборонного концерна – ред.) KNDS обеспечить обслуживание СГ CAESAR, которые Франция поставила Украине", – сказал он в ходе визита во Львов, где прошла неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС. Его слова приводит агентство Франс Пресс.

В общей сложности Париж передал Киеву около 60 гаубиц CAESAR, напоминает агентство.

В июне 2024 года Владимир Зеленский подписал с KNDS соглашение по созданию на Украине производственного филиала, который будет поставлять Киеву гаубицы CAESAR.

После начала СВО ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 млрд. евро. Более 200 млрд. евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear – одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

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Украина
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CAESAR САУ
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Евросоюз
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