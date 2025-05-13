Франция направит доходы от замороженных активов РФ на обслуживание гаубиц CAESAR, переданных Украине

ЦАМТО, 12 мая. Франция направит доходы от замороженных активов РФ на обслуживание самоходных гаубиц CAESAR, которые Париж передал Киеву.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 9 мая глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

"Вскоре мы объявим, что благодаря задействованию доходов от замороженных активов Франция сможет через свое предприятие (франко-германского оборонного концерна – ред.) KNDS обеспечить обслуживание СГ CAESAR, которые Франция поставила Украине", – сказал он в ходе визита во Львов, где прошла неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС. Его слова приводит агентство Франс Пресс.

В общей сложности Париж передал Киеву около 60 гаубиц CAESAR, напоминает агентство.

В июне 2024 года Владимир Зеленский подписал с KNDS соглашение по созданию на Украине производственного филиала, который будет поставлять Киеву гаубицы CAESAR.

После начала СВО ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 млрд. евро. Более 200 млрд. евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear – одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.