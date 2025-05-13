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Военное обозрение

«Сможет развернуть рой FPV-дронов»: Британия применяет вертолёт Chinook «Hornets Nest» - «Гнездо шершней»

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Источник изображения: topwar.ru

Делая выводы из украинского конфликта, европейские армии пытаются разработать новую тактику применения беспилотников, в частности, используя в качестве платформ для их запуска машины армейской авиации.

Так, на днях ВВС Британии опубликовали видео, на котором показано применение FPV-дронов с военно-транспортного вертолёта CH-47 Chinook. Преимуществом такого типа БПЛА при его применении с воздушного носителя является отсутствие необходимости участия бортовых систем в управлении беспилотником – за это отвечает оператор. С другой стороны, FPV-дроны можно легко сбить с толку средствами РЭБ, а дальность их действия ограничена. Но командование имеет своё мнение на этот счёт:

FPV-дроны, оснащённые тепловизором, могут обеспечить значительное преимущество при выполнении операций в ночное время, снижая риски в условиях плохой видимости

- заявили в ВВС.

Источник изображения: topwar.ru

Указывается, что БПЛА, применяемые с воздушных платформ, могут обнаруживать цели, исследовать местность и наносить удары – «и всё это за один полёт». Как отмечается в издании Zone Militaire, пока что речь идёт по большому счёту о разведке местности перед отправкой туда вертолёта Chinook:

Однако, учитывая возможности этой массивной винтокрылой машины, можно предположить, что она сможет развернуть рой FPV-дронов в наступательных целях.

Автор поясняет, что неслучайно в британском командовании в рамках этого эксперимента Chinook получил обозначение «Hornets Nest» («Гнездо шершней»).

Источник изображения: topwar.ru

Применение FPV-дронов с Gazelle

С 2024 года подобные испытания проходят и во Франции. Например, тестировалось применение FPV-дронов с борта лёгкого вертолёта Gazelle, хотя условия для оператора выглядели довольно неподходящими.

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  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Продукция
CH-47 "Чинук"
Проекты
БПЛА
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